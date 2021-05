omaggio a dante alighieri

Al via la 42esima edizione dell’Infiorata di Noto

Non ci saranno per il secondo anno di fila i visitatori

Ci sarà l’omaggio a Dante Alighieri

Diretta social e collegamenti in tv

La 42^ edizione dell’Infiorata di via Nicolaci comincia oggi: i momenti salienti saranno trasmessi via social, sul profilo Facebook del Comune di Noto, così da poter raccontare il tradizionale “Saluto alla Primavera” che ogni anno la città tributa alla stagione dei fiori e del bel tempo. A causa della pandemia, per il secondo anno consecutivo, non ci saranno i visitatori che, fino al 2019, invadevano le strade del centro storico di Noto per ammirare i bozzetti realizzati con i fiori.

Omaggio a Dante

Alle 12:30 il primo collegamento in diretta, con il tradizionale taglio del nastro in via Nicolaci che darà il via alla realizzazione degli 8 bozzetti. Quest’anno l’Infiorata sarà un omaggio a Dante Alighieri, nel 700° anniversario dalla sua morte. Sono previste altre incursioni in diretta nel pomeriggio, per aggiornare gli spettatori sulla realizzazione dei bozzetti. L’ultimo collegamento è previsto alle 22, per una speciale anteprima del selciato ormai pronto.

Tamponi per i partecipanti

“Tutte le operazioni si svolgeranno nel rispetto delle normative antiCovid-19, anche alla luce di quanto concordato con il comitato per l’ordine pubblico che nei giorni scorsi ha svolto gli opportuni sopralluoghi. Tutti gli infioratori che parteciperanno alla realizzazione dei bozzetti, inoltre, si sono sottoposti a tampone antigenico” fa sapere il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti.

Concerto

Sabato, invece, la diretta sarà trasmessa anche su Video Regione, canale 16 del Digitale Terrestre, e su Tgs, canale 15 del digitale terrestre. Spazio allo spettacolo: si comincia alle 18, con il Corteo Barocco, con una mostra di abiti storici che ripercorre la storia di Noto, per poi proseguire alle 20 con il concerto Dolce StilNoto che vedrà esibirsi sul sagrato del Santissimo Salvatore i cantautori Mario Incudine e Carlo Muratori. Gran finale, poi, con lo spettacolo di luci e suoni, sempre sul sagrato del Santissimo Salvatore, a cura di Elisa Nieli. La serata sarà condotta da Salvo La Rosa e Mimmo Contestabile.