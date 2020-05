La serata nella città barocca

La musica popolare di Mario Incudine ed i colori del bozzetto “L’alberto della vita” hanno animato l’edizione del 2020 dell’Infiorata di Noto senza pubblico ma trasmessa sui social dal Comune di Noto. L’emergenza sanitaria ha costretto quest’anno l’amministrazione, guidata dal sindaco Corrado Bonfanti, a rivedere l’intera organizzazione, quindi addio ai tradizionali bozzetti su via Nicolaci ma ne è stato realizzato uno solo, battezzato l’Albero della vita, come segno di speranza per i prossimi mesi ed un omaggio ai tanti medici ed infermieri caduti sotto i colpi del Covid19.

Naturalmente, non c’erano i soliti numerosissimi visitatori ma quel silenzio è stato squarciato dalle parole e dalla musica di Mario Incudine che ha passeggiato per le vie deserte di Noto. La serata, presentata da Mimmo Contestabile, ha fatto comunque il giro del mondo, in quanto trasmessa sulla pagina Facebook del Comune di Noto, che, nei giorni scorsi, ha pubblicato un video con i messaggi di sostegno da parte di Chiara Ferragni, che si è sposata con Fedez proprio a Noto, Leo Gullotta, Margareth Madè, Giuseppe Zeno e Beppe Fiorello.

Al termine dello spettacolo, Mario Incudine ha lasciato un commento sui social, testimoniando la sua profonda emozione. “Credo che quella di stasera sia stata, senza dubbio, una delle cose più emozionanti della mia carriera. Una sensazione strana e straniante. Una energia palpabile- scrive Incudine – dentro un silenzio pneumatico. Una scenografia grandiosa e colossale per un canto intimo che era canto collettivo. La voce di una ripartenza, fatta con i passi a piedi scalzi di chi comincia un viaggio di devozione. Siamo ripartiti da Noto. L’arte e la cultura rifioriscono in uno dei giardini più belli del mondo. Un patrimonio di bellezza che si apre alla speranza e alla rinascita. Sentire la mia voce vibrare nel silenzio, mi ha fatto parte di una storia unica. Questo evento sarà irripetibile, ed io sono felice di avere contribuito a rendere questa infiorata una foto indelebile nella storia della nostra storia”.