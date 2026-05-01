Una insegnante di un istituto comprensivo di Priolo Gargallo, nel Siracusano, è stata posta agli arresti domiciliari dalla Polizia con l’accusa di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti di un minore.

La misura del gip

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa su richiesta della Procura, che ha coordinato l’intera attività investigativa.

Le indagini

Le indagini sono scattate in seguito a una serie di segnalazioni sugli episodi di maltrattamento subiti dalla vittima. Gli investigatori hanno quindi proceduto alla raccolta di testimonianze e ad accertamenti tecnici, attività propedeutiche alla richiesta di emissione dell’ordinanza cautelare nei confronti della donna.

La docente, raggiunta dalla misura restrittiva, dovrà ora rispondere davanti all’autorità giudiziaria delle accuse a suo carico.