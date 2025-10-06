L’ultima volta che Siracusa si era trasformata in un set cinematografico risale al giugno del 2023 quando in piazza Duomo furono girate alcune scene de Il Gattopardo, la serie tv prodotta da Netflix con un cast d’eccezione, tra cui Kim Rossi Stuart e Deva Cassel.

Le riprese in Ortigia

A partire da domani, 7 ottobre fino all’11 ottobre Ortigia tornerà ad ospitare degli attori, infatti saranno effettuate le riprese del film “SyraKus” della “Kino produzioni”. Nella versione internazionale il titolo sarà “A walk to Syracuse” e le riprese, oltre che a Siracusa, saranno girate a Palermo, e poi in Germania e nel Sud Tirolo.

Il romanzo

Il film è ispirato al romanzo “La passeggiata da Rostock a Siracusa” scritto da Friedrich C. Delius e pubblicato in Italia da Sellerio Editore. Racconta il viaggio di Paul Gompitz, da Rostock, città della Germania, fino a Siracusa, per seguire le orme del poeta Johann Gottlieb Seume. E’ ambientato nella Germania orientale, quando ancora c’era la Guerra fredda ed il muro di Berlino che divideva due mondi, per cui il protagonista, per compiere quel viaggio, deve fuggire dalla Ddr.

Il regista e la produzione

Il regista è Lars Jessen, “Syrakus” è una produzione Pandora Film e Florida Film in collaborazione con ZDF, Arte (Germania) e Kino Produzioni (Italia). Il film gode del supporto anche della Sicilia Film Commission. Collabora anche la Film Commission del Comune di Siracusa, con il suo prezioso supporto per logistica e autorizzazioni.

L’ordinanza che modifica la mobilità in Ortigia

Per le riprese, il settore Mobilità e trasporti del Comune di Siracusa ha emesso un’ ordinanza. Dalle ore 7 di domani alle 16 di sabato prossimo (11 ottobre) sarà proibita la sosta su 15 stalli del parcheggio di via Nazario Sauro; sempre domani, ma dalle ore 18, alle 16 dell’11, sarà in vigore il divieto di sosta sul lungomare di Ortigia nel tratto tra via delle Sirene e via Maddione, nei pressi del Castello Maniace.

Dalle ore 6 di mercoledì 8 alle 16 del 9 ottobre, non sarà possibile parcheggiare in via della Giudecca (dove saranno ammessi i mezzi necessari alle riprese) e in via Logoteta nel tratto compreso tra via della Giudecca e vicolo della Pergole. Dalle ore 8 di mercoledì 8 alle 16 di sabato 11, il divieto di sosta sarà istituito in riva della Darsena e in via Vittorio Veneto nello slargo tra vicolo Bagnara e via Sarpi.

Infine, dalle ore 8 alle 14 del 10 e dell’11 ottobre le riprese interesseranno piazza Duomo e piazza Minerva dove potranno sostare due mezzi della produzione ai quali sarà consentito di precorrere via Picherali in senso inverso.