la frenata

L’assessorato regionale al Territorio ed Ambiente, in una nota, assicura che “nessuna autorizzazione” è stata rilasciata per una nuova discarica a Lentini.

La vicenda

Una presa di posizione dopo le polemiche sollevate dai sindaci di Lentini e Carlentini che hanno contestato il progetto in contrada Scalpello presentato dalla Gesac, la società della famiglia Leonardi, travolta dall’inchiesta antimafia della Dda di Catania, culminata con la condanna in primo grado di Antonello e Salvatore Leonardi e la confisca della stessa azienda.

“Rilasciata solo la Via”

“La pratica risale al 2020 e non è stato rilasciato alcun Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) né, tantomeno, ha approvato la realizzazione dell’impianto” si legge nella nota dell’assessorato regionale al Territorio ed Ambiente. “Al momento, infatti – prosegue la nota – è stata rilasciata soltanto la Via (Valutazione di incidenza ambientale), che – è bene precisare – non costituisce autorizzazione alla realizzazione e alla gestione della discarica, ma rappresenta uno dei passaggi dell’iter; si tratta di un parere endoprocedimentale per il quale la Cts (Commissione tecnica specialistica) ha espresso parere favorevole. Si sottolinea, inoltre, che il rilascio della Via è condizionato all’ottemperanza del quadro prescrittivo rispondente a 26 condizioni ambientali e non è vincolante rispetto all’autorizzazione finale, e che vi è ancora la necessità di acquisire una serie di pareri tecnici, così come stabilito dalla legge”.

L’estensione della discarica

Si tratterebbe di una discarica “con un’estensione di circa 21 ettari e una volumetria di 2.752.538 metri cubi” che si aggiungerebbe a quella in contrada Coda di Volpe, a Lentini, nella zona nord del Siracusano, di proprietà della Sicula Trasporti, che serve circa 200 Comuni, anch’essa legata alla famiglia Leonardi.

Il Centrodestra siracusano verso il no

Prima della nota della Regione, il presidente della Commissione Territorio ed Ambiente, Giuseppe Carta, aveva sostanzialmente detto le stesse cose. “No alla discarica per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in contrada Scalpello a Lentini” ha tuonato il parlamentare regionale di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Territorio ed ambiente Carlo Auteri. Sulla stessa lunghezza d’onda anche la Dc di Siracusa. “Chiediamo -dicono dalla Dc – quindi un ripensamento urgente di questa decisione e un coinvolgimento attivo della comunità nella pianificazione di politiche che garantiscano un ambiente sano e vivibile per le future generazioni”.