Aveva deciso di utilizzare la sua villetta, nell’area residenziale di Tremmilia, a nord di Siracusa, per realizzare una piantagione di droga ma il proprietario non aveva fatto i conti con le indagini delle forze dell’ordine. A scoprirla sono stati i carabinieri di Siracusa che, insieme al personale del Nucleo Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno fatto irruzione nel terreno nelle ore scorse.

Le indagini

La segnalazione sarebbe arrivata nei giorni scorsi, forse qualcuno, magari dei vicini, si sarebbero insospettiti di quella coltivazione, fatto sta i militari dell’arma sono venuti a saperlo.

Il blitz

Prima del blitz, hanno raccolto informazione e quando hanno verificato che quella piantagione ci fosse è partito l’ordine di far scattare il blitz. La posizione del proprietario è al vaglio degli inquirenti.