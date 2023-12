i fondi per lo sport a 3 comuni

Proprio ieri, il sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo, ha lanciato un durissimo affondo alla deputazione regionale siracusana del Centrodestra, accusata di aver favorito, in merito ai contributi in occasione delle festività natalizie, i Comuni più politicamente vicini.

L’accusa del sindaco di Palazzolo

Secondo lo stesso capo dell’amministrazione del Comune montano del Siracusano, questa scelta sarebbe figlia della sua indipendenza politica, insomma perché non apparterebbe ai partiti delle forze che sostengono il Governo regionale.

I contributi per l’impiantistica sportiva

“Triplo finanziamento in arrivo per l’impiantistica sportiva di Avola, Portopalo e Buccheri: 1 milione di euro per sostenere i nostri comuni” annuncia con toni trionfalistici il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri.

I Comuni “fratelli”

Tutto legittimo, evidentemente le amministrazioni hanno presentato dei progetti per chiedere la copertura finanziaria, di certo i tre Comuni beneficiari dei fondi hanno un legame tra loro, magari involontario ma quello è: l’appartenenza all’area di Fratelli d’Italia.

Prendiamo Avola: a capo dell’amministrazione c’è Rossana Cannata, ex parlamentare regionale ed ex componente della Commissione regionale antimafia. E’ anche sorella di Luca Cannata, ex sindaco di Avola ed ora deputato nazionale di FdI. A Buccheri, il sindaco è Alessandro Caiazzo, molto vicino al partito della Meloni, e poi Portopalo di Capo Passero, guidato dalla sindaca Rachele Rocca, sostenuta, in campagna elettorale, dal parlamentare regionale Carlo Auteri.

I finanziamenti negli altri Comuni siciliani

Il finanziamento regionale, destinato ai progetti esecutivi di ristrutturazione, riqualificazione e messa in sicurezza, ha riguardato altre province, oltre Siracusa: Messina (Antillo, Capizzi, Galati Mamertino, Condro e Mistretta), Catania (Castel di Iudica), Agrigento (Ioppolo Giancaxio e Favara), Ragusa (Monterosso Almo), e Palermo (Marineo).

Gli interventi saranno possibili grazie alle risorse del Fondo unico nazionale per il Turismo e dell’assessorato regionale del Turismo, per un totale di 3,5 milioni di euro. Nelle prossime settimane, a questi si aggiungeranno altri due interventi, le cui istruttorie sono in fase di completamento, destinati ai Comuni di Sant’Agata di Militello, nel Messinese, e Modica, in provincia di Ragusa, per un totale di circa 700 mila euro.

L’assessore regionale

“Abbiamo condiviso – afferma l’assessore regionale allo Sport Elvira Amata – le esigenze delle amministrazioni comunali. Sono certa che questa iniziativa, possibile grazie alla strettissima sinergia ormai fortemente consolidata con gli uffici del ministero del Turismo, costituirà un’ulteriore occasione, tra l’altro, per implementare significativamente anche l’attrattività turistica degli impianti che potranno essere utilizzati”.