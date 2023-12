lo sfogo del sindaco gallo

“Sapete quanti soldi sono arrivati a Palazzolo in occasione delle festività natalizie dalla Regione? Zero. Ma ce l’abbiamo fatta lo stesso, con le nostre risorse, ad organizzare un Natale come si deve”. E’ la riflessione di Salvatore Gallo, sindaco di Palazzolo Acreide, Comune montano del Siracusa, scelto da Dolce&Gabbana come location per la campagna pubblicitaria della collezione primavera estate del 2020.

L’affondo del sindaco ai parlamentari Ars

Il capo dell’amministrazione di Palazzolo, che nella tornata del 2022 ha ottenuto un secondo mandato, prende di mira la deputazione regionale della maggioranza di Centrodestra, “che ha avuto in mano i contributi per i Comuni del Siracusano”, responsabile, secondo la sua analisi, di aver privilegiato i Comuni più vicini, sotto l’aspetto politico ed elettorale.

I Comuni “cari” ai deputati del Centrodestra

Gallo sostiene che a beneficiare dei finanziamenti sono stati Solarino, Avola, Sortino, Buccheri, Rosolini, Noto, Comuni che, in qualche modo, sono legati ai parlamentari del Centrodestra, tra cui Carta (Mpa), Auteri (FdI), e Gennuso (FI).

“Non mi sono schierato con nessuno”

“Mi preme sottolineare di non avercela con i sindaci che hanno ricevuto i contributi regionali, a loro non va gettata la croce addosso. E’ il metodo che va contestato e condannato: non mi piace, probabilmente pago il fatto di non essermi apertamente schierato dal punto di vista politico”.

Le scelte di Gallo

Il sindaco Gallo è, comunque, un amministratore che gravita nell’area del Centrodestra. Negli anni scorsi, destò clamore il suo passaggio alla Lega, tra i primi nel Siracusano ad abbracciare il partito a forte trazione nordista prima dell’arrivo degli altri, tra cui gli ex parlamentari regionali, Enzo Vinciullo e Giovanni Cafeo. Memorabile fu la foto di Gallo in cui invitava Salvini ad assaggiare la salsiccia di Palazzolo, rigorosamente cruda. L’esperienza leghista si è poi conclusa precocemente, nel 2022 c’è stata la tentazione di Fratelli d’Italia ma è rimasta tale come con Forza Italia.

I soldi del Comune

E’, comunque, soddisfatto il sindaco dell’esito delle festività natalizie. “Abbiamo registrato un boom di visitatori che hanno scelto la nostra città per trascorrere molte ore: i negozi hanno lavorato così come la ristorazione, uno dei nostri fiori all’occhiello”.

Gallo snocciola qualche numero. “Senza i contributi della Regione – spiega ancora il sindaco di Palazzolo – abbiano usato le nostre risorse e con 10 mila euro siamo riusciti a rendere più luminoso ed attrattivo questo Natale. Ed i risultati ci sono, basti ricordare quanto accaduto con l’Agrimontana. In quell’occasione, ad ottobre, abbiamo messo sul tavolo 12 mila euro, creando un indotto pari a 500 mila euro”.