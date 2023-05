evento legato alla candidatura del sindaco di siracusa

Quasi un anno fa, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, fu il gran cerimoniere dell’evento più mondano mai registratosi a Siracusa: la sfilata di Dolce&Gabbana che portò a Siracusa stelle del cinema, come Sharon Stone, e della musica, come Mariah Carey.

La parata di stelle

Una parata di vip, i cui video e foto fecero e fanno ancora il giro dei social, con ricadute di immagine per la città siciliana senza precedenti. Del resto, nei giorni scorsi, un’altra casa di moda, Fendi, ha organizzato un evento proprio a Siracusa, tra il Castello Maniace, l’Antico mercato ed il Teatro comunale, per promuovere ad una ristretta cerchia di persone i propri abiti.

Il concerto trap trash ai Villini

Ma in campagna elettorale le prospettive, evidentemente, cambiano, e così, nella serata di martedì, al Foro siracusano, conosciuto come i Villini, dopo un incontro tra Francesco Italia, che si candida per ottenere un secondo mandato, con i suoi sostenitori, c’è stato spazio per un concerto. A salire sul palco, non un big della musica italiana o internazionale, attesi, peraltro, in estate al Teatro greco, ma un duo siracusano, dei trapper che hanno “trascinato” il pubblico con una canzone, cantata in siciliano, in cui sono esposti i temi del lavoro e del salario in versione trash.

“Sinnacu, senza un bonificu nun travagghiamu chiù”

“U parrinu senza soddi nun ni canta missa: u bonificu, fannu u bonificu, senza u bonifuco…. Sinnacu, riccilu puri tu, senza u bonificu non travagghiamu chiù”. La performance è stata ripresa da decine di telefonini ed una sequenza del concerto è stata inoltrata sulla chat. Morale della favola, nel giro di qualche minuto quel video è diventato virale, scatenando le reazioni sui social e come era facile immaginare sono piovute critiche sul buon gusto e sull’opportunità di quell’esibizione.

La fine della campagna elettorale

Manca ormai poco alla fine della campagna elettorale, del resto si voterà il 28 ed il 29 maggio ma è probabile che ci sarà il ballottaggio tra due degli 8 candidati sindaci della città.