Non sono passate inosservate le parole del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che, in merito all’esclusione di Siracusa dal Consiglio di amministrazione della Sac, gestore degli aeroporti di Catania e Comiso, ha parlato di una miope lottizzazione politica.

Gerratana: giusta la denuncia di spartizione delle poltrone

Per il segretario provinciale del Pd di Siracusa, Piergiorgio Gerratana, la posizione del sindaco “contro la “lottizzazione” e la “spartizione di poltrone” che esclude Siracusa dalla gestione della SAC è forte e pertinente”, convenendo sulla circostanza dei numeri da record per il turismo nel capoluogo ed in altri 4 Comuni della provincia, capace di trainare l’isola.

“Le cifre confermano la sua premessa: Siracusa – dice Gerratana – ha superato i livelli pre-pandemici, guidando la ripresa turistica regionale con oltre 1,8 milioni di presenze (dato 2024). Ignorare tale peso economico in un ente cruciale come l’aeroporto è incoerente con le esigenze del territorio”.

Il caso di Aretusa acque e la lottizzazione

Contestualmente, il segretario del Pd di Siracusa rinfaccia ad Italia di avere usato lo stesso metodo, insieme alla coalizione centrista costituitasi attorno al presidente del Libero consorzio, Michelangelo Giansiracusa e formata da Mpa, Dc, Lega, con il contributo del deputato regionale, Carlo Auteri prima del suo ingresso nello Scudo crociato, per la definizione delle nomine del Comitato di sorveglianza di Aretusa acqua, la società mista che gestirà per 30 anni il servizio idrico in tutta la provincia.

“Il peso morale della sua critica alla politica regionale – dice Gerratana – viene indebolito quando si osserva la gestione delle nomine a livello locale. Se lei si lamenta di subire il trattamento della lottizzazione, è necessario guardare alle logiche che hanno guidato la formazione del CdA di Aretusa Acque S.p.A., dove la sua amministrazione, in quanto socio di maggioranza per la parte pubblica, sostenuta dai sindaci sponsorizzati dai deputati regionali di centrodestra, ha replicato una identica spartizione di incarichi”.

La nebulosa politica senza forma

Inoltre, secondo il leader provinciale del Pd, “il nostro territorio ha bisogno di leadership coerenti che, per criticare efficacemente la politica regionale, dimostrino prima di tutto a livello locale di non aderire a quella stessa “nebulosa politica senza forma” nata in occasione delle elezioni del libero consorzio e concentrata solo sulle lotte di potere e sulle spartizioni”

“Pd sempre contro questa logica”

Gerratana rivendica per il Pd un ruolo di totale intransigenza verso questo sistema. “Solo il Partito Democratico, con il suo sindaco Giuseppe Stefio, si è opposto con fermezza, prendendo – dice il segretario provinciale del Pd di Siracusa – una posizione netta contro la lottizzazione politica delle nomine di Aretusa Acque S.p.A. e non perché tagliato fuori dalla lottizzazione stessa, ma per una questione di principio per noi inderogabile: il comitato di sorveglianza deve veramente rappresentare i cittadini ed esercitare un reale controllo pubblico sulla gestione operata dal socio privato su un bene così prezioso e fondamentale come l’acqua e il servizio idrico”.

In questo contesto, l’unica figura che si è posta come vera alternativa a questa logica di potere è stata l’opposizione: