la gara a siracusa il 4 giugno

Piccoli agrichef crescono. Sono i 30 bambini che hanno partecipato al corso di cucina “Mani in Pasta – Cook and fun” realizzato in inglese e spagnolo da Mela Zagarella che si cimenteranno in una vera e propria gara sotto lo sguardo attento di agrichef diplomati Campagna amica.

La giornata conclusiva si svolgerà a Siracusa lunedì 4 giugno alle 18.00 nella sede della scuola di Angela Mondo “Nido & Infanzia l’Albero Azzurro” (Vicolo II Via Grottasanta 11/a) in collaborazione con la Coldiretti aretusea che ha offerto una serie di prodotti.

L’obiettivo del corso – sottolineano gli organizzatori – è quello di diffondere i principi della la sana alimentazione e abituare i piccoli a nuovi sapori, ampliando la gamma di cibi nei loro pasti quotidiani.

La piccola competizione inizierà alle 16.30 con la preparazione dei partecipanti che alle 18.00 accoglieranno i genitori e insieme di cimenteranno nella creazione di un piatto freddo che sarà giudicato dall’occhio attento degli Agrichef.

L’approccio ludico è importante per spronare la curiosità dei bambini – commenta il presidente Coldiretti di Siracusa, Alessandra Campisi – perché saranno consumatori attenti di domani.

L’attività nelle scuole – sottolinea anche il direttore Calogero Fasulo – rappresenta la chiave di volta per dare una spallata culturale a chi vuole imporre modelli alimentari sbagliati.