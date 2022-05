è accaduto ad augusta

Gli agenti di polizia hanno arrestato questa notte intorno alle 4 ad Augusta, nel Siracusano, tre presunti ladri che hanno tentato di rubare in una casa. Gli indagati, di 32, 31 e 30 anni, avevano prelevato preziosi per un valore di 20 mila euro, sono stati scoperti da un vicino di casa dei proprietari che, in quel momento, non si trovavano nel loro appartamento.

Allarme del vicino

E’ presumibile che i ladri sapessero degli spostamenti delle vittime, per cui avrebbero agito senza molte preoccupazioni di essere scoperti. Hanno, però, causato dei rumori che non sono passati inosservati ad un vicino che ha chiesto aiuto alla polizia.

La fuga sui tetti e l’arresto

Uno dei ladri, che si trovava nel bagno della casa, dopo essersi affacciato dalla finestra ha visto gli agenti ed ha avvertito i complici. Sono scappati sui tetti delle case per poi rifugiarsi in un casotto su un terrazzo dove sono stati scovati ed arrestati. La refurtiva che comprendeva monili in oro e argento è stata interamente recuperata e restituita ai proprietari.