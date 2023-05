è accaduto a siracusa

L’amore non ha età: lo sa bene un siracusano di 78 anni, invaghitosi di una donna di 48 anni con cui avrebbe deciso di compiere delle scorribande. Il piano dei due, che sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Ortigia, sarebbe stato di saccheggiare i supermercati della città.

Furti in due supermercati

In particolare, ne avrebbero presi di mira due ma non lo avrebbero fatto per fame, perché stando a quanto scoperto dai militari, in uno dei locali, avrebbero portato via diverse quantità di cioccolata, in un altro diversi prodotti.

La spinta della trasgressione

Da quanto emerge nelle indagini degli inquirenti, non sarebbero stati mossi dall’indigenza, forse avrebbero agito per un atto trasgressivo, quasi adolescenziale, per provare i brividi di quando le forze erano più fresche. La spinta al proibito avrebbe condizionato il 78enne che avrebbe preso una cotta per la 48enne, molto più giovane di lui ma questo desiderio di trasgressione è costato l’arresto ad entrambi.

La denuncia dei gestori

Le indagini hanno avuto inizio dopo la denuncia dei gestori dei supermercati ai carabinieri: dalle informazioni in possesso ai militari del comando provinciale dei carabinieri, la coppia avrebbe trafugato merce e cibo per un valore di circa 150 euro. Naturalmente, gli investigatori hanno recuperato le immagini delle telecamere di sicurezza dei due locali per provare ad identificare i presunti ladri: dalla scansione delle immagini, i carabinieri sono stati in grado di identificare prima ed acciuffare dopo gli indagati.

Bloccati ed arrestati

Sono stati bloccati pochi minuti dopo i due furti e sono stati dichiarati in stato di arresto: sono stati condotti in caserma per gli accertamenti, al termine dei quali sono stati accompagnati nelle loro abitazioni dove si trovano ai domiciliari. Nelle prossime ore, saranno trasferiti al palazzo di giustizia di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare. Saranno interrogati dal gip a cui potranno fornire la loro versione dei fatti.