è accaduto a noto

I carabinieri hanno avviato una indagine con l’ipotesi di lesioni personali in merito all’aggressione da parte di uno studente ai danni della dirigente scolastica.

Cosa è accaduto

L’episodio è avvenuto ieri in un istituto comprensivo di Noto dopo che la preside avrebbe rimproverato nella sua stanza il 14enne, infastidito per quella lavata di capo perché poco prima avrebbe avuto un comportamento violento nella sua classe. Secondo alcune fonti, avrebbe lanciato una sedia contro la finestra, forse a seguito di un diverbio su cui, però, ci sono degli accertamenti in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Noto.

Le indagini

E così, il ragazzino, che, stando ad alcune fonti investigative, sarebbe seguito dai servizi sociali del Comune di Noto, sarebbe stato spedito in presidenza ma nessuno avrebbe potuto mai immaginare che il minore avrebbe perso la testa. Dalle ricostruzioni degli investigatori, è emerso che si sarebbe scagliato fisicamente contro la dirigente, finita a terra perché strattonata e spinta.

La prognosi

Una caduta rovinosa che le è costato il trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale: avrebbe rimediato una trauma cranico ed una lussazione alla spalla che si sono tradotti in 30 giorni di prognosi. Della vicenda è informata la Procura dei minori di Catania che valuterà le iniziative da prendere nei confronti del giovane di Noto