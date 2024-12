indagini dei carabinieri

Uno studente di un istituto comprensivo di Noto si è reso protagonista questa mattina di un’aggressione ai danni della dirigente scolastica.

Chiamato in presidenza

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Noto, l’alunno, un 14enne, sarebbe stato chiamato in presidenza per via di alcuni comportamenti molesti nella sua classe. Poco dopo essere stato rimproverato dalla dirigente, il minorenne si sarebbe scagliato contro di lei: l’avrebbe spinta facendola cadere per terra.

Preside in ospedale

La donna si è procurata delle ferite che l’hanno costretta a fare ricorso alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale: le sue condizioni non sono gravi. Una segnalazione ai carabinieri ha fatto scattare le indagini, coordinate dai magistrati della Procura dei minori di Catania.

Le indagini

La posizione del 14enne, che sarebbe seguito dai servizi sociali del Comune di Noto, è al vaglio degli inquirenti.