Forza Italia e Dc contro il deputato nazionale di FdI, Luca Cannata, che stamane ha attaccato duramente la direzione generale dell’Asp di Siracusa accusata di omissioni nella gestione dell’incendio del 5 luglio alla Ecomac che ha causato inquinamento da diossina.

Lo scontro

Una vicenda che alimenta ancora di più lo scontro dentro il Centrodestra a causa delle nomine sui vertici della sanità siciliana e della frattura sulla Finanziaria quater.

L’affondo di Gennuso

“Le dichiarazioni dell’Onorevole Luca Cannata – dice il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso- sulla presunta inerzia dell’ASP di Siracusa rispetto alla zona industriale rappresentano un esempio di polemica infondata e dannosa per il territorio.

“È bene ricordare -aggiunge Gennuso- che lo stesso On. Cannata ha inviato una richiesta di chiarimenti all’Azienda sanitaria a luglio 2025, ricevendo una risposta formale e circostanziata poco dopo. Non ci risulta che si sia più occupato della situazione, mentre l’ASP ha continuato a lavorare con serietà, coordinandosi con Prefettura, Sindaci e ARPA ed informando l’Assessorato regionale della Salute”.

La replica del Dg dell’Asp

Ha replicato la Direzione generale dell’Asp di Siracusa alle tesi di Cannata.

“Desideriamo rassicurare l’intera popolazione -spiega il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone- della provincia di Siracusa sulla certezza che l’emergenza seguita all’incendio presso l’impianto ECOMAC è stata gestita con tempestività, rigore e trasparenza, nel pieno rispetto del principio di precauzione ed in costante coordinamento con Prefettura, ARPA, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e Comuni interessati e con l’attivazione di un articolato sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria che ha coinvolto in modo integrato tutti i dipartimenti aziendali”.

“L’intervento dell’on. Cannata offende – aggiunge Caltagirone- il lavoro di tutte le istituzioni coinvolte, poiché le azioni sono state complementari e coordinate in ripetute occasioni in Prefettura, dove sarebbero certamente emerse carenze e omissioni, semmai ce ne fossero state”.

Auteri punge Cannata

Sulla vicenda è anche intervenuto il deputato regionale della Dc, Carlo Auteri

“Il lavoro del Dg Alessandro Caltagirone si distingue -dice Auteri- per la sua capacità di rinnovare e innovare il sistema sanitario locale, un impegno che ha portato a miglioramenti concreti per i cittadini di Siracusa. Mi stranisce che, al contrario, la stessa attenzione non sia stata riservata in passato, quando, purtroppo, sono emerse criticità gestionali non affrontate in tempo utile”