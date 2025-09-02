Ci saranno disagi nelle giornate del 4 e del 5 settembre sulla Siracusa-Catania per i lavori di realizzazione della nuova linea elettrica a 380 kV SE Pantano Priolo da parte di Terna.

Dove saranno i lavori

In particolare, il 4 settembre l’intervento interesserà il tratto compreso tra Melilli Priolo Nord e Priolo Gargallo, mentre il 5 settembre tra gli svincoli di Sortino e Melilli Priolo Nord.

Il restringimento della carreggiata

Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle operazioni, dalle ore 6 alle ore 18 è previsto il restringimento delle carreggiate, con transito consentito sulla corsia di marcia e su quella di emergenza

Terna, “limitare al minimo i disagi”

“Per limitare – spiegano da Terna – al minimo i disagi alla circolazione, saranno adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e la regolarità del transito. I lavori si inseriscono nel più ampio piano di razionalizzazione e potenziamento della rete elettrica siciliana, con l’obiettivo di rendere l’infrastruttura sempre più moderna, efficiente e resiliente”