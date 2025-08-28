Un incidente stradale è avvenuto stamane sulla Siracusa-Catania, in prossimità dello svincolo di Lentini, in direzione Siracusa. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione della Polizia stradale, il conducente di una macchina ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il guard-rail.

I feriti

Due i feriti, compresa l’altra persona che era bordo: entrambi sono stati soccorsi da un’ambulanza del 118 e sul posto è arrivato anche il personale dell’Anas. L’incidente ha creato dei rallentamenti alla circolazione.

L’incidente di ieri sulla Siracusa-Catania

Con quello di stamane, salgano a due gli incidente sulla Siracusa-Catania: ieri, nel tratto tra gli svincoli di Siracusa Sud e Nord due auto si sono scontrate. Nell’impatto sono rimaste ferite 4 persone, per fortuna senza gravi conseguenze.