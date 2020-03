Alla periferia sud di Siracusa

“Mentre il mondo si ferma per l’emergenza Covid 19, c’è chi va avanti senza sosta in barba ai dettami del recente decreto in ordine alla distanzaDosy di sicurezza e utilizzo di mascherine“. Lo denunciano gli esponenti di Sos Siracusa, un’associazione ambientalista che punta l’indice sui lavori per la costruzione di immobile in prossimità della Riserva Ciane Saline, alla periferia sud di Siracusa.

“Chiediamo agli organi competenti e al sindaco di estendere – spiegano gli ambientalisti – l’attività di controllo che si sta portando avanti egregiamente e in maniera capillare dall’inizio di questa emergenza sanitaria anche a chi, forse approfittando di questa finestra temporale, ha deciso di continuare il proprio lavoro senza rispettare le regole di base e il buon senso che in questo momento sarebbero auspicabili.

“In ordine alle autorizzazioni richieste a più riprese da oltre 2 mesi, aspettiamo risposta dall’assessorato regionale Territorio e Ambiente e dall’Arta (Agenzia regionale per la tutela ambientale) in merito alla valutazione di incidenza ambientale obbligatoria, la cui procedura ad oggi non ci è dato sapere se sia mai stata aperta ed espletata e senza la quale i lavori andavano sospesi ben prima di vedere realizzati pilastri e fondamenta” concludono gli ambientalisti.