la posizione di rosario salmeri

Scontro ad Augusta nella Lega Nord

Al centro delle polemiche i rapporti tra il coordinatore locale e la famiglia Amara

Il responsabile provinciale della Lega contro la politica del sospetto

E’ scontro nella Lega Nord di Augusta dopo la nomina del nuovo coordinatore locale, Rosario Salmeri. “Lo ha indicato il coordinatore provinciale Enzo Vinciullo ma io ho espresso delle perplessità ai vertici regionali per ragioni di opportunità politiche” dice a BlogSicilia Massimo Casertano, responsabile provinciale agli Enti locali della Lega che si è candidato a sindaco di Augusta nelle scorse elezioni amministrative vinte da Giuseppe Di Mare.

I legami con Amara

Ma perché questa nomina rischia di scatenare un terremoto politico nel Comune del Siracusano con possibili riverberi regionali e nazionali?

In un’inchiesta pubblicata sul Fatto quotidiano (firmata da Saul Caia) emergono i legami tra Salmeri, che è stato candidato a sindaco nel 2008, e la famiglia Amara, sulla scorta delle relazioni dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa trasmesse poi alla Procura di Messina.

“Sono il consulente del lavoro di Amara”

“I miei rapporti con l’avvocato Amara sono legittimi e trasparenti” dice a BlogSicilia il coordinatore di Augusta della Lega, Rosario Salmeri. “Sono il consulente del lavoro e fiscale – aggiunge Salmeri – mentre, in merito alla partecipazione di Amara in una mia società posso dire che ha acquistato delle quote. La stessa società, però, è inattiva dal 2012”.

Salmeri e la Lega

Salmeri racconta l’origine della sua esperienza con la Lega. “Dopo essermi allontanato dalla Lega nel 2008, sono stato attratto da Salvini ed insieme a Casertano, nel 2018, abbiamo composto un direttivo. Ed ora lo stesso Casertano scalpita, provando a gettare fango sulla mia persona” aggiunge il coordinatore locale della Lega Augusta.

“Basta con la politica del sospetto”

Il coordinatore provinciale della Lega, Enzo Vinciullo, ex parlamentare regionale ed ex vicesindaco di Siracusa, smentisce la ricostruzione di Casertano.

“Salmeri è nella Lega dal 2018 – dice a BlogSicilia Vinciullo – e lo ha portato Casertano. Quando mi sono insediato come responsabile provinciale, mi sono reso conto che c’erano due anime nella Lega, quella relativa a Salmeri e l’altra connessa a Casertano, per cui abbiamo suddiviso i compiti. A Salmeri è stata affidata la guida della Lega ad Augusta, a Casertano è stato assegnato il ruolo di responsabile provinciale agli Enti locali, con quest’ultimo soddisfatto dell’accordo”.

Ma sui rapporti tra Salmeri e Piero Amara, coinvolto in molte inchieste in Italia su presunte corruzioni di giudici e magistrati, le cui recenti dichiarazioni sull’esistenza della Loggia Ungheria stanno sconquassando il Csm, Enzo Vinciullo ribadisce un concetto: “E’ tempo di finirla con la politica del sospetto”. E chiarisce. “Ad Augusta, tutti conoscono Amara -dice ancora a BlogSicilia Vinciullo – e poi va detto che lui e Salmeri sono stati a scuola insieme. Non ci sono, inoltre, provvedimenti da parte della magistratura che evidenziano comportamenti illegittimi da parte di Salmeri”.

Le denunce di Carrubba

Di questi legami ne ha anche parlato, nel corso di un comizio, l’ex sindaco di Augusta ed ex assessore provinciale ai Lavori pubblici, Massimo Carrubba, che si era candidato alla poltrona di primo cittadino del 2020, non riuscendo, però, ad arrivare nemmeno al ballottaggio.

Le intercettazioni

Carrubba, davanti ai suoi sostenitori, ha letto una intercettazione telefonica del 2008 tra Pippo Amara, padre del più noto Piero Amara e Rosario Salmeri.

Gli atti in un processo antimafia

Questa intercettazione del 18 maggio del 2008 (ore 13.01) è finita negli atti di un’inchiesta antimafia sfociata in un processo che ha visto come imputato proprio Massimo Carrubba, poi assolto. Una conversazione non compromettente ma sufficiente per dimostrare, secondo quanto sostenuto da Carrubba, questa relazione.