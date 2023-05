è accaduto a lentini, nel siracusano

Un uomo di 32 anni di Lentini gambizzato questa notte intorno alle 3,45 nel corso della festa di sant’Alfio, a Lentini nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del commissariato di polizia di Lentini, la vittima raggiunta da un colpo di pistola in via Regina Margherita.

Indagini per individuare l’autore dell’agguato

I colpi esplosi durante lo spettacolo dei fuochi d’artificio in concomitanza del rientro del fercolo di Sant’Alfio. Pare che l’episodio sia contestualizzato ad una lite avvenuta per cause banali. La ricostruzione dei fatti al vaglio degli inquirenti. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale mentre sono in corso le indagini per individuare l’autore dell’agguato.

Condannato a Siracusa

Negli ultimi mesi, nel Siracusano, sono aumentati, in modo esponenziale, gli agguati a colpi di pistola. Il 6 aprile è stato condannato dal gup del Tribunale di Siracusa a 2 anni e 4 mesi un uomo di 54 anni, Claudio Cuzzola Foti, finito sotto processo per aver gambizzato a Siracusa un uomo di 38 anni.

L’agguato è avvenuto il 30 dicembre scorso in corso Timoleonte, a due passi dal Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Dalle indagini dei carabinieri di Siracusa, il 54enne, quella notte, dopo una discussione con la vittima, avrebbe estratto una pistola ed avrebbe esploso 2 colpi diretti alle gambe al 38enne.

Arrestato per aver gambizzato un uomo

Nel marzo scorso il gip del Tribunale di Siracusa ha emesso una misura cautelare nei confronti di un 32enne, di Solarino, accusato di aver gambizzato il mese prima un intermediatore finanziario, Francesco Brunno, residente a Floridia, nel Siracusano.

L’agguato si è verificato in contrada Monasteri, tra Floridia e Siracusa, in circostanze ancora non del tutto chiare, fatto sta che la vittima è stata accompagnata all’ospedale di Siracusa per essere sottoposta ad un intervento chirurgico. Nel corso delle indagini, sono emerse responsabilità a carico del 32enne ma per il momento non sono chiare le ragioni che lo avrebbero indotto a premere il grilletto contro la vittima.

