l'affondo del braccio destro del sindaco di siracusa

“La giunta comunale va avanti in modo coerente e senza tentennamenti, con una precisa scelta di campo e di valori, insieme ai movimenti e ai cittadini che l’hanno sostenuta e aprendo a quei settori della società civile, dell’associazionismo e della politica cittadina che condivideranno la nostra visione progressista e solidale”.

L’affondo dell’esponente di Azione

Lo afferma il Capo di gabinetto del Comune di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa dopo la decisione del Pd di espellere dal partito il vicesindaco, Pierpaolo Coppa, e l’assessore Andrea Buccheri, con quest’ultimi che si erano rifiutati di dimettersi dai loro incarichi dalla giunta del sindaco Italia, nonostante le indicazioni della direzione del partito.

La rottura tra il sindaco ed il Pd

Una presa di posizione che sancisce, in modo plastico, la rottura tra l’amministrazione di Siracusa, con un sindaco di Centrosinistra, legato ad Azione, così come lo stesso Capo di gabinetto, che rimprovera al Pd di non aver voluto cogliere i segnali distensivi del primo cittadino.

Per il Capo di gabinetto del Comune di Siracusa, “una parte del Pd siracusano riunito in direzione cittadina, non solo sceglie senza alcun contraddittorio di non sostenere la giunta Italia, ma con un comunicato stampa, liquida dal partito due assessori che non ha indicato né in alcun modo sostenuto nel corso di questi anni di governo”.

Lo schiaffo al Pd ed a Cafeo

Nella sua analisi, Giansiracusa prende di mira non solo il Pd ma anche Giovanni Cafeo, ex Italia Viva, passato alla Lega. Il Capo di gabinetto torna elle elezioni del 2018, sostenendo che il Pd non è stato in grado “di presentare una lista ma l’inserimento di un simbolo in una lista civica che, paradossalmente, ottiene il 5% solo grazie ai voti di un giovane candidato indipendente che risponde al nome di Andrea Buccheri, il loro candidato sindaco che arriva quarto grazie a tre liste delle quali due realizzate da soggetti oggi transitati alla lega di Salvini” attacca Giansiracusa.

“Risultati importanti”

Infine, Giansiracusa snocciola l’attività amministrativa, tra cui “la raccolta differenziata al 55%, il nuovo ospedale di secondo livello, le piste ciclabili, la ztl, finanziamenti per oltre 12 milioni di euro per il recupero e la riqualificazione di immobili sociali, 16 milioni per nuovi parchi, sottoservizi e rammendo di quartieri periferici, due nuove scuole per l’infanzia a cassibile e contrada carrozzieri da 3 milioni “.