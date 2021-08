la decisione della segretaria provinciale e cittadina

Il Pd ha espulso i due assessori della giunta comunale di Siracusa

Non si sono dimessi nonostante le indicazioni del partito

E’ il caos nel Centrosinistra siracusano

Era solo una questione di tempo l’espulsione dal Pd del vicesindaco di Siracusa, Pierpaolo Coppa, e dell’assessore Andrea Buccheri, dopo la loro resistenza a rimanere nella giunta comunale nonostante l’ordine della direzione provinciale di dimettersi a seguito della rottura con il sindaco.

“Sono fuori dal Pd”

“Vista la loro autonoma scelta sono da considerarsi fuori dal Partito Democratico e non verrà loro rinnovata la tessera. Da oggi agiranno in nome proprio e non del Pd e nessuno nella giunta potrà intervenire a nome del Pd” affermano i segretari cittadino e provinciale, Santino Romano e Salvo Adorno.

“Nessuna comunicazione al partito”

“Nessuna comunicazione ufficiale al partito – affermano i segretari cittadino e provinciale, Santino Romano e Salvo Adorno – con comunicazioni alla stampa Pierpaolo Coppa e Andrea Buccheri fanno sapere che non si dimetteranno dalla giunta. La loro posizione risulta incompatibile con le deliberazioni prese dalla direzione cittadina del Partito Democratico a maggioranza assoluta dei votanti che ha sancito la sfiducia al sindaco Italia e l’abbandono della giunta per gli iscritti al partito. Coppa e Buccheri risultano iscritti al Pd il 2020 e non ancora per il 2021”.

Le dure parole di Coppa

Era stato chiaro ieri, a BlogSicilia, il vicesindaco di Siracusa, sulle ragioni per cui non si sarebbe mai dimesso. “Sono stato indicato dal candidato sindaco Francesco Italia tra i quattro assessori che avrebbero fatto parte della giunta e non sono mai stato designato dal Pd. La mia legittimazione a svolgere le funzioni di assessore deriva dall’elezione a sindaco di Francesco Italia e dalla fiducia del sindaco”.

“Il secondo sindaco sfiduciato dal Pd”

“Posso solo sottolineare che si ripetono le stesse dinamiche del passato. Esattamente a tre anni dalle elezioni di Garozzo ed in pieno conflitto tra l’amministrazione di centro sinistra di allora ed c.d. il “Sistema Siracusa” il Pd sfiduciò il sindaco del Pd e la Giunta e si aprirono conflitti asprissimi anche per le candidature alle regionali” ha chiosato Coppa.