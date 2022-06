duro commento della cgil

E’ scoppiata una polemica a Siracusa dopo la notizia della presentazione del libro, dal titolo La morale sinistra, scritto da Francesca Totolo, edito da Altaforte Edizioni, casa editrice vicina a Casa Pound, movimento di estrema destra. L’iniziativa, prevista per domani alle 18, si terrà nel cortile dell’ex liceo classico Tommaso Gargallo, in Ortigia: ha suscitato numerose reazioni, in particolare dai movimenti di sinistra ma anche dalla stessa Cgil.

Chi è Francesca Totolo

L’autrice del libro è collaboratrice e autrice de Il Primato Nazionale, giornale di ispirazione sovranista legato a Casa Pound: si definisce ricercatrice indipendente ed esperta in immigrazione, geopolitica e analisi di dati, nonché collaboratrice di diverse testate specializzate, italiane ed estere.

La polemica su twitter

La scrittrice fece parlare di se negli anni scorsi in occasione della pubblicazione di un suo tweet sullo smalto di Josefa, la donna originaria del Camerun tratta in salvo al largo delle coste libiche. “#Josefa con le unghie perfette laccate di rosso dopo 48 ore in mare. Quindi: 1 I #trafficanti mettono lo smalto alle migranti 2 Sulla nave di @openarms_fund ci si diletta con lo smalto ,quindi le condizioni psico-fisiche di Josefa collidono con 48 ore in mare aggrappata al relitto”, scriveva su twitter l’autrice.

Le offese a Mattarella

Un anno fa, la scrittrice venne indagata dai carabinieri, insieme ad altre 10 persone, per offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica e istigazione a delinquere. Un docente all’Università del Molise sarebbe risultato in collegamento con gruppi suprematisti e antisemiti tramite la piattaforma social russa VKontakte.

La Cgil contro l’iniziativa nell’ex liceo

“Trovo un errore marcatamente – dice il segretario della Cgil Siracusa Roberto Alosi – politico e sociale, concedere i luoghi simbolo della cultura e dell’istruzione cittadina di questa comunità ad associazioni che si ergono a protettori di un dogma totalizzante e rivolto sempre all’attacco del pensiero democratico nato dalla resistenza partigiana. Ancora più grave e gretto, immaginare di poter plasmare ed indirizzare sulla propria figura un luogo simbolo di questa città, aprendolo ad iniziative spiccatamente neofasciste”.

Il tweet di Totolo

“Fa sorridere perché queste ancelle sinistre, non avendo letto #LaMoraleSinistra, dimostrano tutto il loro analfabetismo funzionale” si legge nel tweet della scrittrice.