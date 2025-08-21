I militari della Guardia costiera di Siracusa hanno liberato oltre 600 metri quadrati di spiaggia tra Carratois, nel Comune di Pachino, e di Scalo Mandrie, a Portopalo di Capo Passero, che erano occupati abusivamente.

Gli stabilimenti abusivi

In questa vasta area erano stati allestiti degli stabilimenti balneari, con ombrelloni e lettini. In particolare, in località Carratois, c’erano anche pedane su cui erano collocati tavoli, sedie e divani per una estensione di circa 540 metri quadri. Si precisa che il lido denominato Carratois non è interessato dai provvedimenti della Capitaneria di Porto di Siracusa.

Nell’area di Scalo Mandrie, invece, circa 100 metri quadrati di spiaggia libera erano stati occupati da numerosi lettini da spiaggia e gli organizzatori avrebbero realizzato una sorta di lido improvvisato anche questo privo di autorizzazioni.

Due denunciati

I responsabili sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria e le attrezzature immediatamente rimosse, restituendo così alla collettività un’importante porzione di spiaggia libera.