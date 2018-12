Sabato 8 dicembre alle 20 a Siracusa

“Drago Conserve” e “Ortea Palace Luxury Hotel” con entusiasmo rispondono PRESENTI all’appello lanciato dalla Fondazione Telethon, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Si svolgerà infatti sabato 8 dicembre alle 20 presso l’”Ortea Palace Luxury Hotel” di Siracusa l’evento “Lo facciamo con il cuore”, il primo charity Dinner a favore di Telethon, organizzato dalle due realtà imprenditoriali fortemente legate al territorio.

Una grande serata di festa, una cena che vuole essere l’occasione per vivere un’esperienza che coniuga solidarietà, cultura e amicizia, il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca per sottolineare come “ogni vita conta”.

Una formula semplice ma efficace che lega queste due aziende alla grande tradizione enogastronomica italiana per lanciare un forte messaggio di solidarietà nei confronti di chi soffre a causa di una malattia genetica rara.

Lo chef Salvatore Barbara e lo chef pasticcere Giuseppe Tarantino accompagneranno gli ospiti lungo un percorso gustativo creato utilizzando i prodotti offerti dall’Azienda Drago e abbinati ai vini dell’Azienda Vinicola Murgo di Santa Venerina.

“Siamo orgogliosi di questa importante partnership – spiegano Alessandro e Pierpaolo Drago – perché la nostra Azienda è da sempre impegnata sul fronte della solidarietà e questa serata di beneficenza, che si svolge in una location così prestigiosa, non fa altro che rafforzare i valori che la ispirano. La nostra Azienda è in continua espansione ed è per questo che vogliamo ripartire dai fondamentali, dagli esempi in cui ogni giorno ci piace pensare di poterci riconoscere. Non vogliamo passare nemmeno un giorno senza aver cambiato in meglio qualcosa che ci circonda, sia il territorio o la vita delle persone. È il piacere di sentirsi parte di un’idea più grande di noi, in questo caso sentirsi parte del mondo della ricerca che dà speranza, futuro e cura”.

Giovanni Girmena, coordinatore provinciale Telethon, che sarà ospite della serata, aggiunge: “È vero che la raccolta fondi Telethon è ormai una ricorrenza pluriennale e la generosità di chi sostiene la ricerca potrebbe essere data per scontata, ma sappiamo bene che non è così e che ogni anno abbiamo sempre più bisogno di un nuovo e rinnovato supporto. Ma non vogliamo che sia dato per scontato anche il nostro grazie che pronuncio a nome di tutte le famiglie che attraverso Telethon, e quindi anche attraverso gli organizzatori dell’evento, potranno contare su una ricerca a loro dedicata”.

“Drago Conserve” e “Ortea Palace Luxury Hotel”, nella persona dell’Ing. Sebastiano Russotti, credono nella professionalità della Fondazione Telethon e per questo poter essere supporter, anche minimi, in campo scientifico li rende molto orgogliosi e sono convinti che possono fare ancora tanto se questo modo di approcciarci alla solidarietà, coinvolgendo altre aziende legate e ancorate al territorio, diventa sempre più diffuso.