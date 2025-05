Gli agenti del commissariato di polizia di Lentini e della Squadra mobile di Siracusa hanno emesso un decreto di fermo per omicidio nei confronti di Salvatore Tinnirello, accusato di aver ammazzato a colpi d’arma da fuoco Giuseppe Pollara, 49 anni, pastore, trovato senza vita l’8 maggio scorso sulla Provinciale 16 nel territorio di Lentini, nel Siracusano.

Il movente

L’indagato è un ex poliziotto in pensione, proprietario di alcuni terreni situati a poca distanza dal luogo dell’omicidio e secondo quanto emerso dalla indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa, tra i due vi sarebbero stati degli screzi, in particolare su alcuni presunti sconfinamenti di bestiame negli appezzamenti di terreno del fermato. Avrebbe usato un pistola, ferendo a morte il pastore, rimasto colpito all’addome.

Le telecamere

Gli agenti di polizia, per identificare l’ex poliziotto in pensione, si sono serviti delle telecamere di sicurezza della zona che hanno permesso di individuare l’auto usata dall’assassino, nella sola disponibilità di Tinnirello. Sono state sentite numerose persone che hanno consentito agli inquirenti di definire i rapporti tra la vittima e l’indagato, trasferito in carcere, nel penitenziario di Siracusa.