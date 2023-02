dichiarato sito di interesse strategico

Alla fine il Governo nazionale ha firmato il Dpcm che di fatto blinda il depuratore Ias di Priolo al centro di un’inchiesta giudiziaria della Procura di Siracusa per disastro ambientale e posto sotto sequestro dal giugno scorso.

La questione del depuratore Ias

Nel provvedimento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è dichiarato lo stabilimento Isab Lukoil sito strategico di interesse nazionale ed in questa porzione ricade anche il depuratore, che tratta i reflui dei Comuni di Priolo e Melilli e soprattutto i fanghi delle imprese delle zona industriale, “riconosciuto quale infrastruttura necessaria ad assicurare la continuità produttiva dello stabilimento” si legge nel provvedimento.

La norma per salvare la produzione

In sostanza, la tesi del Governo è che senza quell’impianto la produzione industriale non può continuare, ed in effetti è così soprattutto dopo che l’amministratore dell’Ias, alla fine del mese di dicembre, ha intimato ai colossi del Petrolchimico di interrompere i conferimenti nell’impianto.

E’ stata così accolta la richiesta del ministero delle Imprese e del Made in italy, e del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sollecitata da mesi dai sindacati e da Confindustria, preoccupati che lo stop alla produzione avrebbe causato il collasso della zona industriale.

Il contenimento dei rischi ambientali

Nel testo si stabilisce che per il contenimento dei rischi dei danni ambientali e per assicurare la continuità produttiva, il Mimit dentro 30 giorni dovrà adottare un decreto di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sentiti il Ministro della Salute, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) per bilanciare le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione, della salute e dell’ambiente.

Le misure di coordinamento sono disposte, d’intesa con la Regione Siciliana, per gli interventi eventualmente necessari per dare soluzione alle questioni ambientali inerenti gli impianti di depurazione. Il decreto è stato inviato agli organi competenti e sarà operativo dopo la registrazione della Corte dei Conti.

L’incidente probatorio

Frattanto, nel depuratore Ias è iniziato l’incidente probatorio disposto dal gip di Siracusa che dovrà stabilire se la struttura è adeguata per proseguire la produzione, magari con degli accorgimenti, o è del tutto inutilizzabile. Nell’inchiesta ci sono diversi indagati, tra cui i vertici dei colossi industriali, resta da capire quanto il salva Ias inciderà sulla prosecuzione del procedimento giudiziario.