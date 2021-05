di recente aveva stretto una collaborazione con l'atalanta

Lutto nel mondo del calcio siracusano

E’ scomparso Maurizio Pepoli, 71 anni

Fu lui a convincere la famiglia Garrone ad investire nel calcio siracusano

Di recente aveva stretto un legame con l’Atalanta

E’ morto a 71 anni Maurizio Pepoli, siracusano, presidente della Rg Siracusa, una scuola calcio locale, da sempre nel mondo dello sport. Fu lui, molti anni fa, a convincere la famiglia Garrone, in quel periodo proprietaria di due raffinerie della zona industriale, ad investire nel Siracusa calcio, diventandone lo sponsor principale.

I legami con Garrone

Aveva un rapporto diretto con Riccardo Garrone, proprietario della Erg e presidente della Sampdoria, ma riuscì anche a far prelevare al gruppo dell’imprenditore genovese una struttura sportiva: gli ex campi del dopolavoro Montedison, trasformati, al termine dei lavori, in un impianto di eccellenza, dove, per un periodo, si è allenato il Siracusa calcio, durante un campionato di serie C2, ai tempi di guidato da Giuliano Sonzogni.

Il rapporto con l’Atalanta

Maurizio Pepoli, poco prima di morire, era riuscito, insieme ad altri suoi collaboratori, a legare il nome della Rg Siracusa a quello dell’Atalanta. La sua creatura è infatti una “satellite” della società bergamasca ma nelle ore scorse il suo cuore ha cessato di battere, debilitato da una malattia.

Il cordoglio del mondo dello sport

“I tuoi valori vivranno dentro ognuno di noi, grazie infinte per tutto quello che hai fatto” si legge in un post della Rg Siracusa.

“La dirigenza, i calciatori, lo staff del Siracusa si stringono al dolore della famiglia e di tutta la RG Siracusa ed esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa del patron Maurizio Pepoli” è il messaggio di cordoglio del Siracusa calcio.

I funerali

I funerali del presidente della Rg Siracusa si svolgeranno lunedì 24 maggio alle ore 11 nella Basilica Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa, in viale Teocrito.