aveva 72 anni

Lutto nel mondo della politica siracusana: è scomparso questa mattina Antonello Liuzzo, 72 anni, medico.

I ruoli istituzionali

Ha ricoperto vari ruoli pubblici, tra cui quello di assessore alle Politiche sociali ai tempi dell’amministrazione del sindaco Roberto Visentin nel 2010 e precedentemente titolare della rubrica all’Ambiente con il sindaco Titti Bufardeci. Liuzzo aveva anche un passione per il calcio, è stato tra i padri della Enzo Grasso e poi negli ultimi anni è stato presidente del Real Siracusa.

Tra i fondatori di Forza Italia

Liuzzo fu tra i fondatori di Forza Italia, insieme ad altre personalità politiche siracusane, tra cui l’ex vicepresidente della Regione, Titti Bufardeci, l’ex ministro per le Pari opportunità, Stefania Prestigiacomo, e nelle ultime elezioni amministrative del 2023 si presentò nelle liste di Forza Italia non riuscendo, però, a strappare il seggio per il Consiglio comunale di Siracusa.

Il messaggio del sindaco Italia

“Con la scomparsa di Antonello Liuzzo, Siracusa perde uno dei suoi figli migliori. Apprezzato professionista non ha mai mancato di fare sentire la sua presenza ed il suo aiuto laddove era richiesto. Siracusa ricorda con profondo affetto il suo impegno non solo nella professione ma anche nei rapporti interpersonali, nel sociale, nello

sport, nella politica. Ha amato Siracusa ed i siracusani. Un affetto ricambiato che ne ha fatto uno dei protagonisti della vita cittadina. Alla famiglia il cordoglio mio personale e della Giunta comunale”. Lo dichiara il sindaco, Francesco Italia.

Il cordoglio di Forza Italia

“La Deputazione nazionale, la Deputazione regionale, i Consiglieri comunali, il Segretario, i componenti della segreteria, gli iscritti – si legge nel messaggio di cordoglio di Forza Italia Siracusa – e i militanti della provincia di Siracusa, si uniscono al dolore della famiglia Liuzzo, per la scomparsa del caro amico Antonello. Medico preparato, disponibile e apprezzato da tutti, persona di grande umanità e altissime qualità morali, politico serio e affidabile nelle numerose esperienze amministrative nella città di Siracusa ha prestato particolare attenzione ai temi sociali e ai più giovani, capolista della nostra lista elettorale alle recenti elezioni Amministrative della città capoluogo, fervente cattolico, è stato tra i fondatori del nostro Movimento nel lontano 1994. Con la scomparsa del caro Antonello, Forza Italia, la comunità civile e politica siracusana, perdono definitivamente uno dei suoi uomini migliori e credibili, un esempio per tutti che resterà sempre vivo nei nostri cuori”