Lutto nella politica siracusana. Si è spento all’età di 73 anni Giovanni Parisi, figura di primo piano delle istituzioni locali e, nell’ultimo anno consulente ed esperto del sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni.

Il messaggio del sindaco di Priolo

È stato proprio il primo cittadino a dare la notizia della sua scomparsa, avvenuta dopo una lunga malattia, esprimendo un profondo cordoglio: “Priolo perde una persona seria, disponibile e preparata. Ho voluto incontrarlo in ospedale per l’ultima volta per un saluto finale”.

La carriera politica

Parisi, esponente centrista, è stato un politico di lungo corso, un uomo che ha attraversato decenni di vita amministrativa con ruoli di grande responsabilità. Nel suo lungo “cursus honorum”, si annoverano le cariche di: vicesindaco di Priolo Gargallo per cinque anni durante l’amministrazione Rizza, assessore in numerose altre amministrazioni comunali, Presidente del Consiglio comunale di Priolo, e presidente della Sogeas, l’ex società idrica di Siracusa.

La vicenda giudiziaria

La sua carriera, tuttavia, è stata segnata profondamente dalla vicenda giudiziaria “Oro Blu”, un’inchiesta sulla gestione del servizio idrico integrato per turbativa d’asta che lo vide coinvolto in qualità di ex presidente di Sogeas. Fu un periodo drammatico, un “incubo”, come lui stesso lo definì, che scosse non solo la sua vita ma l’intera provincia. L’indagine coinvolse anche figure di spicco come Giuseppe Marotta, ex manager di Sogeas, e Gino Foti, già sottosegretario al Tesoro, entrambi finiti all’epoca sotto misura cautelare per tentata estorsione.

Parisi prosciolto, Marotta e Foti assolti

Nonostante la tempesta giudiziaria, Giovanni Parisi è uscito a testa alta dal procedimento, venendo prosciolto dal GIP nel dicembre 2012 poiché la notizia di reato nei suoi confronti è stata dichiarata totalmente infondata. Anche Marotta e Foti hanno visto riconosciuta la propria estraneità ai fatti, venendo assolti perché “il fatto non sussiste”. Per Parisi, quel proscioglimento rappresentò la fine di una sofferenza. Il sindaco Pippo Gianni, che lo aveva richiamato al proprio fianco per la sua comprovata esperienza, ha voluto suggellare il ricordo del suo collaboratore con un ultimo, semplice messaggio: “Ciao Giovanni”