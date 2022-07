indagine della polizia di noto

Gli agenti del Commissariato di Noto hanno denunciato un uomo di 44 anni, per il reato di danneggiamento aggravato e violenza privata. La polizia è riuscita a ricostruire la vicenda, che ha avuto inizio il 26 giugno scorso quando una pattuglia è intervenuta in via Mandalà per il danneggiamento di un’autovettura.

Una donna di 63 anni ha dichiarato che, pochi istanti prima dell’arrivo dei poliziotti, il figlio, dopo aver suonato insistentemente al citofono, bloccandolo con un cacciavite, si era messo a bordo della propria autovettura, danneggiando quella della madre per poi fuggire.

“I successivi accertamenti, esperiti dagli investigatori netini, consentivano di acclarare il movente del gesto dell’uomo, consistente in una richiesta di denaro non assecondata dalla propria madre. Rintracciato, veniva denunciato per danneggiamento aggravato e violenza privata” spiega la polizia.