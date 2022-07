Covid19, focolaio nel carcere di Noto, “35 detenuti ed 8 agenti positivi”

05/07/2022

Un focolaio da Covid19 è scoppiato in un altro carcere del Siracusano. Come fanno sapere il dirigente nazionale del Sippe, Sebastiano Bongiovanni, ed il segretario della Fpp Siracusa, Angelo Scarso, ci sono più 35 detenuti positivi, oltre 40 in domiciliazione fiduciaria e 8 agenti di Polizia penitenziaria. “Su un totale di 140 detenuti e 60 poliziotti, sono a nostro avviso numeri allarmanti.

L’allarme dei sindacati

“Chiediamo subito tamponi è sanificazione. Chiediamo – dicono i sindacalisti – che l’Asp di Siracusa incentivi l’area medica. Il personale di Polizia Penitenziaria si tutela con la competenza. Il Personale di Polizia penitenziaria si tutela con l’autorevolezza e non con l’autorità. Il Personale di Polizia Penitenziaria si tutela con fatti concreti. Il Personale di Polizia Penitenziaria si tutela diminuendo i disagi e non ingigantirli. Il Personale di Polizia Penitenziaria chiede aiuto”.

Sono 3.140 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 13.885 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.668. Il tasso di positività scende al 22,6% il giorno precedente era al 24,5%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 98.609 con un aumento di 1.826 casi. I guariti sono 1.916 mentre 5 sono le vittime che portano il totale dei decessi a 11.231.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 903, 38 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 35, quattro in più rispetto al giorno prima.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.102 casi, Catania 990, Messina 734, Siracusa 194, Trapani 169, Ragusa 216, Caltanissetta 184, Agrigento 121, Enna 37.