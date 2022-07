Sono 3.140 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 13.885 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.668. Il tasso di positività scende al 22,6% il giorno precedente era al 24,5%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 98.609 con un aumento di 1.826 casi. I guariti sono 1.916 mentre 5 sono le vittime che portano il totale dei decessi a 11.231.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 903, 38 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 35, quattro in più rispetto al giorno prima.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.102 casi, Catania 990, Messina 734, Siracusa 194, Trapani 169, Ragusa 216, Caltanissetta 184, Agrigento 121, Enna 37.

Cambia l’organizzazione a Palermo

Cambiano a Palermo e provincia gli orari e i giorni di apertura al pubblico dei servizi dedicati, sia agli screening di massa con tamponi antigenici in modalità Drive In, sia per le vaccinazioni anticovid dell’Asp.

A Palermo servizi a Villa delle Ginestre

La nuova organizzazione consente di andare incontro alle esigenze dell’utenza che, nella città di Palermo, troverà nel Presidio di Villa delle Ginestre di via Castellana, la struttura dedicata alle somministrazioni del vaccino nelle giornate di: mercoledì (ore 15-20), giovedì (ore 9-14) e venerdì (15-20).

Tutte le sedi della provincia

In provincia, invece, le vaccinazioni verranno somministrate in 9 sedi: a Cefalù in via Aldo Moro (“Ospedale Vecchio”) il mercoledì e sabato (ore 9-14); a Partinico nei locali dell’ex Pretura il martedì, giovedì e venerdì (ore 8.14); a Corleone nel Centro Unificato Vaccinazioni di Piazzale Danimarca il martedì (8-13); a Bagheria in Piazzetta Liszt 14 il martedì, mercoledì e venerdì (9-14); a Lercara Friddi in via Salvo D’Acquisto il lunedì e mercoledì (14-18); a Termini Imerese nel centro vaccinale dell’Unità Operativa Territoriale di Prevenzione il mercoledì e sabato (a partire dalla prossima settimana dalle 9 alle 14); a Misilmeri nel Centro vaccinale dell’Unità Operativa Territoriale di Prevenzione il mercoledì e sabato (ore 9-14); a Petralia Sottana nel centro vaccinale il lunedì (ore 8-14) e giovedì (14-17.30); ed a Carini nel centro commerciale Poseidon il sabato per gli adulti (ore 12-18), mentre per le vaccinazioni pediatriche il 2^ e 4^ sabato del mese (ore 8-12).

I drive in attivi

Per quanto riguarda i Drive In per la somministrazione del tampone antigenico (rapido) saranno attivi 2 servizi a Palermo e 7 in provincia. In città la sinergia tra Casa del Sole e Villa delle Ginestre consente di coprire l’intera settimana (ad eccezione della domenica). La nuova organizzazione prevede l’apertura di Villa delle Ginestre lunedì (ore 9-14) e martedì (ore 15-20), mentre Casa del Sole mercoledì (ore 14-19), giovedì (ore 9-14); venerdì (ore 14-19) e sabato ore 9-14). In provincia saranno attivi i Drive In di: Partinico (ex Pretura) martedì e giovedì (ore 9-14); Corleone (Piazzale Danimarca) lunedì e giovedì (ore 9-14); Bagheria (Poliambulatorio di Porticello) lunedì e giovedì (ore 15-20); Lercara Friddi (via Salvo D’Acquisto) venerdì (ore 9-14); Misilmeri (Zona Industriale) lunedì e giovedì ore 9-14); Carini (Centro commerciale Poseidon) lunedì e giovedì (ore 9-14) e Cefalù (stadio Santa Barbara) mercoledì e sabato (9-13).