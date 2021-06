congelati aziende e conti correnti

Confiscati beni ad esponente del clan Bottaro-Attanasio di Siracusa

Il tesoro di 500 mila euro è riconducibile a Luciano De Carolis

Congelati aziende e conti correnti

Finito in tante operazioni antimafia

Sono stati confiscati i beni, per un valore di 500 mila euro, riconducibili a Luciano De Carolis, 44 anni, siracusano, indicato dai magistrati della Procura distrettuale antimafia come un esponente di spicco del clan Bottaro-Attanasio di Siracusa. Il provvedimento, emesso dalla Sezione misure di Prevenzione del Tribunale di Catania, è stato eseguito dal personale della Dia di Catania.

Il tesoro

Il provvedimento ha interessato aziende, riconducibili al 44enne, specializzate nel settore della commercializzazione di carni e degli autoveicoli, inoltre sono stati aggrediti conti correnti e rapporti finanziari. Il Tribunale ha anche disposto l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni.

Chi è De Carolis

L’uomo, conosciuto negli ambienti della criminalità come Cianu u nanu, è finito in diverse inchieste, tra cui Lybra per mafia ed estorsioni, conclusa nel 2004 con 30 arresti, per cui ha poi avuto una condanna definitiva, e Hawk, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.

Estorsione a commerciante

Di recente è stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Catania per estorsione, aggravata dal metodo mafioso, ai danni di un commerciante di auto, Marco Montoneri, che adesso vive in una località segreta in quanto testimone di giustizia.

Sotto processo per omicidio

Il 44enne siracusano, inoltre, è stato tirato in ballo dal pentito Salvatore Lombardo, detto Puddisino, che lo ha accusato di aver ucciso insieme a lui Angelo Sparatore, ammazzato con sei colpi di pistola il 4 maggio del 2001 in via Gaetano Barresi, nel rione popolare della Mazzarrona. Luciano De Carolis, per questa vicenda, è finito sotto processo insieme ad Alessio Attanasio, ritenuto boss del clan che porta il suo nome, con quest’ultimo indicato come mandante di quel delitto.