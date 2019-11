Il soccorso è avvenuto a 40 miglia dalla costa

E’ stato soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale un turista francese vittima di un malore mentre si trovava a bordo della nave da crociera Poesia della Msc.

L’imbarcazione si trovava a circa 40 miglia da Siracusa ed è stato necessario far arrivare in quel punto così distante dalla costa una motovedetta della Capitaneria di Porto di Siracusa. L’uomo, da una prima ricostruzione, si sarebbe sentito male e le sue condizioni sono apparse gravi.

Non sono bastate le cure del medico di bordo, era necessario trasferirlo in un ospedale e quello più vicino era l’Umberto I di Siracusa. Poco dopo la richiesta di soccorso, i militari sono saliti sul mezzo nautico ed a tutta velocità si sono diretti verso la nave da crociera. Dopo avere portato a bordo il turista, il personale della Guardia costiera ha fatto ritorno al porto di Siracusa e sulla banchina c’era già l’ambulanza del 118 per il trasporto della vittima nella struttura sanitaria dove si trova ricoverato.