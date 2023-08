è accaduto a fontane bianche, zona balneare di siracusa

Tragedia in via delle Eumenidi, a Fontane Bianche, zona balneare a sud di Siracusa, per la morte di un uomo di 80 anni, schiantatosi con la sua macchina contro un muro.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti della Polizia municipale, l’anziano era alla guida dell’auto ma avrebbe avvertito un malore, forse un infarto fulminante, che gli avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo. Pochi istanti dopo, si è verificato l’impatto contro il muro e quando sono arrivati i primi soccorritori per l’uomo non c’era più nulla da fare, il suo cuore aveva già cessato di battere.