è accaduto ad avola, nel siracusano

Un giovane di 22 anni, di Avola, ha rischiato di morire a seguito del black-out elettrico, provocato dal maltempo abbattutosi domenica, che ha fermato la macchina grazie alla quale respira.

Macchina respiratoria senza elettricità

A salvarlo è stato l’intervento degli agenti di polizia, che raccolta la testimonianza della madre del ragazzo, si sono messi alla ricerca di un tecnico, che è riuscito in tempo a riattivare l’energia elettrica.

Il terrore della madre del disabile

L’allarme è scattato intorno alle 18 di domenica, la madre del giovane, vittima della sindrome di Sanfilippo, ha provato in tutti i modi a segnalare il problema al numero verde del servizio elettrico per ottenere l’invio del personale per la risoluzione del guasto che rischiava di mettere a repentaglio i parametri vitali del figlio, legati alla funzionalità dei macchinari.

La donna, dopo che la situazione si è risolta, ha richiamato gli agenti di polizia per ringraziarli per loro intervento che ha impedito una conclusione drammatica alla vicenda.

La situazione del maltempo

Tra le criticità maggiori, causati dal maltempo, ci sono ancora i distacchi dell’energia elettrica in diversi Comuni del Siracusano: rispetto alla giornata di ieri, secondo fonti della Prefettura, si sono verificati dei miglioramenti ma il problema permane e conseguentemente anche al servizio idrico, visto che le pompe di sollevamento, per l’erogazione dell’acqua funzionano con la rete elettrica

Scuole in buone condizioni

“La situazione nelle scuole siracusane appaiono buone, completeremo, in queste ore i sopralluoghi, ma abbiamo motivo di credere che, in generale, le condizioni sono soddisfacenti”.

Lo ha detto a BlogSicilia l’assessore alla Protezione civile di Siracusa, Enzo Pantano, che si trova al quartier generale del Comune per coordinare il lavoro del personale, impegnato, anche nella giornata di oggi, a rispondere alle richieste di intervento, per via delle conseguenze legate alle forti folate di vento di domenica.

Alberi pericolanti

“Stiamo provvedendo – dice ancora a BlogSicilia l’assessore alla Protezione civile di Siracusa, Enzo Pantano – a mettere in sicurezza degli alberi pericolanti che ci sono stati segnalati nella zona di Fontane Bianche, Targia ed ancora nell’area del Parco archeologico”. Oggi le scuole, in tutti i Comuni del Siracusano, sono chiuse, su decisione dei sindaci, a seguito dell’allerta arancione diramata dalla Protezione civile.