al via i controlli nelle scuole che oggi sono chiuse

E’ iniziata, nel Siracusano, la conta dei danni del maltempo che si è abbattuto nella giornata di ieri. I problemi maggiori, al momento, si registrano nell’erogazione dell’energia elettrica.

Comuni al buio

“Ci sono delle criticità – dice a BlogSicilia il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, che guida il Centro coordinamento soccorsi – in diversi Comuni della provincia, tra cui ad Avola, Buccheri, Ferla, Priolo, Augusta, Noto, Canicattini Bagni ma i tecnici sono al lavoro per il ripristino del servizio”.

Ferla con problemi idrici

A Ferla, Comune della zona montana del Siracusano, i problemi alla rete elettrica stanno causando dei disagi nell’erogazione del servizio idrico, infatti, senza energia, le pompe di sollevamento sono praticamente ferme.

Linee telefoniche in tilt

In alcuni Comuni, si registrano altre difficoltà, tra cui le linee telefoniche, andate in tilt. Resta ancora chiusa la SP 39 lato nord, arteria della zona montana di Siracusa, ma l’accesso a Buscemi è consentito sul lato sud mentre ieri, dopo qualche ora, è stata riaperta la Sp 26.

Le ispezioni nelle scuole chiuse

I sindaci, al termine del vertice con il prefetto, hanno deciso di chiudere nella giornata di oggi le scuole per compiere i sopralluoghi ed accertarne la tenuta statica. A Pachino, invece, la sindaca, Carmela Petralito, ha disposto fino a domani lo stop alle lezioni.

“Abbiamo iniziato da poco – riferisce a BlogSicilia l’assessore comunale alla Protezione civile di Siracusa, Enzo Pantano – i controlli che proseguiranno per l’intera giornata in tutti gli edifici scolastici della città. Dobbiamo accertare che tutti gli istituti siano nelle condizioni per tornare ad ospitare gli studenti, i docenti ed il personale scolastico. Al termine dei sopralluoghi faremo il punto della situazione. In merito, ai danni causati dal maltempo, in particolare dalla folate di vento, posso dire che sono stati rimossi dalle strade tutti gli alberi che sono caduti, oltre ai cartelloni, calcinacci e pali della luce che costituivano un pericolo”