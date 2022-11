caos a pachino, verrà il ministro lollobrigida

Fa davvero paura il maltempo ai sindaci del Siracusano, tra le aree della Sicilia maggiormente colpite dal maltempo che si sta abbattendo ormai da quasi 48 ore. Al termine dell’incontro, avvenuto da remoto, con il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, si è deciso di chiudere le scuole nella giornata di domani.

“Domani scuole chiuse”

“Nel corso della mattinata di oggi, preso atto dei danni provocati dalle condizioni meteo avverse, è stato deciso che i Sindaci disporranno la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della provincia per domani, 28 novembre, al fine di consentire le verifiche tecniche dei rispettivi immobili” spiega il prefetto che coordina il Centro coordinamento soccorsi (Ccs).

Parte del territorio è al buio

A causa del maltempo, è stata danneggiata la rete elettrica, per cui, ci sono diversi Comuni del Siracusano che hanno problemi con l’illuminazione. Stamane, la Siam, gestore del servizio idrico a Siracusa, aveva annunciato problemi all’erogazione idrica per via di un black out che ha coinvolto pozzo Grottone, fonte di approvvigionamento del quartiere di Belvedere. “Con rigaurdo alle diverse diffuse criticità sulle reti infrastrutturali, Enel e Telecom in particolare hanno già provveduto a rafforzare le rispettive squadre ma gli interventi sono ancora resi difficoltosi per

l’impossibilità di operare in alta quota a causa delle forti raffiche di vento” spiega il prefetto Giusi Scaduto.

La viabilità

Resta chiusa la SP 39 lato nord, arteria della zona montana di Siracusa, ma l’accesso a Buscemi è consentito sul lato sud mentre è stata riaperta la Sp 26.

100 interventi dei vigili del fuoco

In merito al lavoro dei vigili del fuoco, stando al comando provinciale, sono un centinaio gli interventi dei soccorritori anche se il dato è riferito alle 13,30. Si tratta soprattutto di rimozione di alberi, pali, pannelli dalla sede stradale e distacchi di porzioni di coperture e guaine da edifici” spiegano dal comando dei pompieri.

A Pachino scuole chiuse fino a martedì

A Pachino la situazione è più preoccupante perché si sono formati degli allagamenti che hanno danneggiato strade, case ed aziende agricole. La sindaca, Carmela Petralito, ha disposto la chiusura delle scuole fino a martedì.

Il ministro Lollobrigida a Pachino

Il deputato nazionale di FdI, Luca Cannata, ha fatto sapere che a Pachino verrà il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. “In considerazione dell’ondata di maltempo che ha riguardato Pachino in particolare e l’intera provincia di Siracusa ho sentito il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che sarà in Sicilia nel fine settimana e incontrerà una delegazione di agricoltori” dice Luca Cannata.

Mareggiate ad Augusta

Ad Augusta, si sono verificate delle mareggiate che hanno creato non poca paura tra la popolazione. “Nella notte è caduta tanta pioggia, oltre 47 mm, molto più abbondante – ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare – rispetto alle previsioni. La viabilità in Città è regolare grazie a tutti gli interventi preventivi che abbiamo fatto. L’ unica criticità in atto è in via Mocenigo e strade limitrofe dove il forte vento sta portando l’acqua del mare nelle vie suddette. Un gran peccato che l’acqua, che tanto serviva ai nostri terreni, sia caduta tutta in una volta”.

Video di Ivan Sortino e Antonino Cammarata