Una mattinata segnata dal maltempo e da una serie di incidenti stradali nel Siracusano. La pioggia, caduta con particolare intensità in diverse zone della provincia, avrebbe contribuito a causarne uno in particolare, quello sulla Siracusa-Gela, nel tratto compreso tra gli svincoli di Canicattini Bagni e Cassibile, in direzione Gela. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Soccorsi complicati dalla pioggia

Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dalle avverse condizioni meteorologiche. Secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste ferite, ma al momento non è stato ancora possibile stabilire con precisione il numero dei coinvolti né la gravità delle loro condizioni.

La circolazione ha subito rallentamenti, mentre le squadre di emergenza hanno lavorato per mettere in sicurezza il tratto interessato e consentire la rimozione dei mezzi incidentati.

Altri due incidenti sulla Siracusa-Catania

Nel corso della mattinata si sono registrati altri due incidenti sulla Siracusa-Catania. Il primo è avvenuto lungo la strada statale 114, subito dopo lo svincolo di Siracusa Sud in direzione Catania, dove si sono scontrati un autocarro cisterna e un furgone appartenente a una ditta impegnata nella manutenzione stradale.

L’impatto non ha provocato feriti, ma ha richiesto modifiche temporanee alla viabilità. Il traffico è stato infatti deviato sulla corsia di sorpasso per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Poco dopo un secondo incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di Melilli, questa volta in direzione Siracusa. In questo caso si registrano persone ferite. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, impegnati nei soccorsi e nella gestione della viabilità, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.