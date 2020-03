E' accaduto nell'area della stazione di Priolo

Il maltempo, che fin questa notte, si sta abbattendo nel Siracusano comincia a fare i primi danni. Le forti raffiche di vento hanno abbattuto una torre faro in prossimità della stazione ferroviaria di Priolo.

Un incidente che, inevitabilmente, ha paralizzato, nelle prime ore del mattino, il traffico dei treni e sul posto ci sono gli agenti della Polizia ferroviaria: gli inquirenti stanno provando intanto a comprendere le cause ma intanto l’ostacolo è stato rimosso e, come fanno sapere fonti investigative, la circolazione dei convogli è ripresa. Per fortuna, non si sono registrati feriti, in quel momento non c’erano persone nella zona in cui è crollata la torre faro ma gli investigatori avvieranno un’indagine per verificare se di recente sono state compiute o meno delle manutenzioni. Nell’area della stazione, a dare una mano ai poliziotti, anche il personale della Protezione civile di Priolo.

Frattanto, le piogge non danno tregua in tutto il Siracusano dove vige l’allerta arancione proclamata dalla Protezione civile. “I fenomeni temporaleschi – dicono dalla Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca a prevalente componente nord-orientale. Possibili mareggiate sulle coste esposte”.