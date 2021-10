la decisione del presidente del palazzo di giustizia

Sospese per il maltempo le udienze al palazzo di giustizia di Siracusa

La decisione è stata assunta dal presidente del Tribunale

La richiesta è stata dell’Ordine degli avvocati

Sono state sospese, per la giornata di oggi, “salvo eventuali proroghe”, le udienze al palazzo di giustizia di Siracusa. La decisione è stata assunta dal presidente del Tribunale, Dorotea Quartararo, dopo la richiesta da parte del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa della “sospensione delle udienze per i giorni 27, 28 e 29 ottobre 2021”.

Stop per il maltempo

Lo stop alle udienze ha tenuto conto “dei gravi ed eccezionali eventi atmosferici che hanno, nei giorni scorsi e nella giornata odierna, interessato la parte nord della provincia di Siracusa e la limitrofa provincia di Catania” spiega il presidente del Tribunale di Siracusa.

“Evitare pericoli per le persone”

Inoltre, “considerate le condizioni meteorologiche” e tenuto conto dell’esigenza di evitare pericoli per l’incolumità delle persone, in considerazione della circostanza che le attività di udienza in presenza richiedono lo spostamento di numerosi avvocati provenienti dai vari Comuni del territorio e dei magistrati autorizzati a risiedere fuori dal Comune di Siracusa”, il presidente del Tribunale ha disposto “con decorrenza immediata e fino a tutta la giornata del 27 ottobre 2021, e salvo eventuali proroghe, la sospensione delle udienze in presenza per il Tribunale di Siracusa”.

Scuole chiuse

Terzo giorno di chiusura per le scuole della Sicilia orientale dopo la nuova allerta della Protezione civile.

La situazione nel Siracusano

“Una decisione assunta insieme agli altri sindaci della provincia” afferma Francesco Italia che ha invitato la popolazione a limitale al massimo gli spostamenti”.

Famiglie evacuate a Carlentini

Il crollo di un costone roccioso a Carlentini ha causato l’evacuazione di 5 famiglie. “Le loro case sono a ridosso di quel costone – dice il sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio -per cui abbiamo deciso di spostarle. In queste ore il nostro territorio, purtroppo, risulta gravemente offeso dagli eventi alluvionali”.