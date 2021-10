la decisione dei sindaci

Chiuse anche domani le scuole della Sicilia orientale per il maltempo

I sindaci hanno firmato le ordinanze

Crollo di un costone a Carlentini, 5 famiglie evacuate

Riaprono domani gli hub vaccinali del Catanese

Stop alle lezioni e lutto cittadino a Gravina

Terzo giorno di chiusura per le scuole della Sicilia orientale dopo la nuova allerta della Protezione civile.

Scuole chiuse nel Siracusano

“Una decisione assunta insieme agli altri sindaci della provincia” afferma Francesco Italia che ha invitato la popolazione a limitale al massimo gli spostamenti”.

Famiglie evacuate a Carlentini

Il crollo di un costone roccioso a Carlentini ha causato l’evacuazione di 5 famiglie. “Le loro case sono a ridosso di quel costone – dice il sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio -per cui abbiamo deciso di spostarle. In queste ore il nostro territorio, purtroppo, risulta gravemente offeso dagli eventi alluvionali”.

La situazione a Messina

“Qui è un casino, aspetto risposte immediate. Non voglio penalizzare gli studenti che arrivano dalla zona ionica. Ho chiesto alla prefettura la convocazione di un tavolo tecnico per verificare quale provvedimenti il Consorzio abbia preso per riaprire la A18 Messina-Catania. Quindi anche se le condizioni meteo dovessero migliorare, chiudiamo le scuole nei prossimi 3 giorni ci serviranno per verificare le condizioni degli istituti messinesi alla luce delle criticità legate al maltempo”. Lo dice il sindaco di Messina, Cateno De Luca, che attraverso Facebook ha annunciato la chiusura delle scuole fino a venerdì. Nella zona sud della città si registrano lunghe code sulla statale, a seguito della chiusura di un tratto dell’A18, con la conseguenza che le auto sono costrette a percorrere strade alternative.

Stop alle lezioni nel Catanese

Scuole chiuse anche nel Catanese, dove la situazione del maltempo è piuttosto grave. “La decisione della chiusura degli istituti scolastici ieri e oggi, ritenuta da alcuni frettolosa, ha sicuramente evitato una tragedia ben più grave. A nessuno fa piacere chiudere le scuole, ma a situazioni eccezionali si risponde con decisioni eccezionali” ha scritto sulla sua pagina social il sindaco di Catania, Salvo Pogliese.

Riaprono gli hub vaccinali

Da domani si potrà tornare alla “normalità”, ma saranno i responsabili di hub, punti vaccinali territoriali e drive in tamponi a valutare se vi sono le condizioni per assicurare il servizio in sicurezza.

La decisione è stata presa dal commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti, di concerto con il direttore generale dell’Asp, Maurizio Lanza, e il direttore sanitario, Antonino Rapisarda.

“Il bollettino della protezione civile – spiega Liberti – per la giornata di domani prevede una allerta arancione. Il maltempo concederà una tregua e questo ci consente di poter riaprire ed erogare i servizi che erano stati sospesi: vaccini e tamponi drive in. E’ però necessario fare le opportune verifiche. Sarà compito dei singoli responsabili verificare le condizioni strutturali”.

A Gravina scuole chiuse e cordoglio per la vittima

Il sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso ha emesso una ordinanza, con la quale si dispone per domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei parchi pubblici e aree gioco, degli impianti sportivi pubblici e del cimitero comunale.

Il sindaco “Necessario evitare di stare fuori casa”

“La decisione è stata adottata nonostante l’ultimo bollettino della Protezione Civile Regionale segnali un’allerta meteo arancione – ha spiegato il sindaco – . Si continuerà pertanto a effettuare la verifica dello stato delle scuole, già in parte iniziata stamattina, e degli edifici pubblici. La situazione meteorologica avversa sta investendo in maniera critica tutto l’hinterland etneo e invito tutti i cittadini a non sottovalutare le allerte e gli avvisi che provengono dalle istituzioni preposte. E’ necessario evitare di stare fuori casa – ha sottolineato Giammusso – ed è fortemente sconsigliato mettersi in auto se non per assoluta necessità. Evitare i luoghi e i locali interrati e quelli particolarmente esposti al flusso dell’acqua piovana”.

“Colgo l’occasione – ha concluso il sindaco di Gravina di Catania – per esprimere profondo cordoglio alla famiglia della persona deceduta oggi, a seguito dell’incidente avvenuto in via Etnea, nei pressi del cavalcavia di collegamento con Catania. Ringrazio i volontari della Misericordia che sono intervenuti tempestivamente, così come voglio ringraziare la nostra Polizia Municipale, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che in queste ore stanno gestendo decine di richieste di intervento”.