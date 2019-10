L'impatto nella zona nord di Siracusa

Il maltempo, che si sta abbattendo a Siracusa, è tra le cause dell’incidente tra un autobus ed una macchina, una Toyota Yaris. Lo scontro è avvenuto nel primo pomeriggio in via Necropoli Grotticelle, nella zona nord di Siracusa.

Sono due le persone ferite che sono state trasportate per accertamenti in ospedale, all’Umberto I. Le loro condizioni, secondo fonti mediche, non sono gravi ma è stato tanto lo spavento anche per i pochi passeggeri dell’autobus, che avevano preso il mezzo pubblico per il maltempo.

Sulle cause dell’incidente sono al lavoro gli agenti della Polizia municipale che hanno chiuso temporaneamente il tratto stradale.

Frattanto, sono peggiorate le condizioni meteo nel Siracusano rispetto alla mattina. Le precipitazioni sono più copiose ma al momento non ci sono interventi di rilievo da parte dei vigili del fuoco, che hanno solo rimosso qualche intonaco da diverse palazzine, sferzate dalla pioggia.