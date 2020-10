la denuncia di federfarma siracusa

Oltre all’emergenza Covid19, c’è anche il problema dell’influenza e mai come quest’anno è importante il vaccino, soprattutto per gli anziani. Solo che ci sono pochissime dosi come denunciato da Federfarma Siracusa.

“Vaccinarsi contro l’influenza di stagione è fondamentale – spiega Salvatore Caruso, presidente di Federfarma Siracusa – perché permetterebbe ad un’ampia fascia di popolazione di evitare le complicazioni ma soprattutto di non intasare gli ospedali con sintomi facilmente assimilabili a quelli del Covid19”.

“L’uso del condizionale purtroppo al momento resta obbligatorio, perché vista la penuria di dosi disponibili, oggi di fatto non siamo in grado di garantire la somministrazione a tutte quelle persone che pur non avendo diritto alla prestazione gratuita, di fatto rappresentano la cittadinanza più attiva e mobile e quindi più a rischio di trasmissione, per questo interessata a sottoporsi volontariamente alla vaccinazione – prosegue il Presidente Caruso – e in questa situazione di stallo siamo purtroppo ancora in attesa di risposte dall’assessorato regionale alla Salute”.

“Ho la massima comprensione per la delicatezza del momento – ribadisce il dottor Caruso – ma ne ho un po’meno per l’incapacità di capire che è sempre opportuno dare delle risposte e che in questo momento sulla disponibilità dei vaccini, così come su quella dell’ossigeno gassoso, non rispondere non può diventare una risposta”.

“Noi farmacisti ogni giorno ci interfacciamo con i bisogni e le necessità dei cittadini, verso i quali abbiamo il dovere di rendere conto su tempistiche e disponibilità per l’approvvigionamento di farmaci fondamentali – conclude Salvatore Caruso – e per questo motivo non possiamo accontentarci di un inaccettabile e pericoloso atteggiamento attendista, quanto mai inappropriato in questa delicata fase”.

A Palermo, l’attività, interrotta a causa del ritardo da parte delle ditte produttrici nella fornitura e consegna di ulteriori 179 mila dosi già acquistate, riprenderà entro la prima settimana di novembre. Gli ambulatori dell’Asp proseguiranno nella vaccinazione antinfluenzale, esclusivamente, per la popolazione pediatrica con le scorte in questo momento presenti: nelle giornate di sabato ci si potrà recare direttamente negli ambulatori “Pietratagliata”, “Pallavacino” e “Settecannoli”, dalle 8.30 alle 13.30.