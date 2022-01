"fondi del governo nazionale" dice deputato del m5s scerra

“Quasi 2,3 milioni di euro destinati ai comuni della provincia di Siracusa per effettuare lavori di manutenzione

di strade, marciapiedi o arredo urbano”.

Lo afferma il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, dopo che la scorsa settimana è stato firmato dal capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Claudio Sgaraglia, il decreto del ministero dell’Interno che stanzia 300 milioni di euro per gli enti locali, spalmati per l’anno in corso e per il 2023.

La ripartizioni tra i Comuni

Secondo quanto riferito dal parlamentare del M5S questa la ripartizioni tra i Comuni del Siracusano.

A Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla e Portopalo andranno 15 mila euro. Dieci per l’anno in corso e 5 mila per il 2023. Canicattini Bagni, Palazzolo, Sortino e Solarino riceveranno 37,5 mila euro ciascuno (25 mila nel 2022 e 12,5 mila nel 2023).

Per Carlentini, Francofonte, Melilli e Priolo sono invece previsti 90 mila euro (60 mila nel 2022 e 30mila il prossimo anno). Ad Augusta, Avola, Floridia, Lentini, Noto, Pachino e Rosolini invece andranno 187.500 euro ciascuno (125mila nel 2022 e 62,5mila nel 2023), mentre per Siracusa sono previsti 345mila euro

Lavori entro luglio 2022

I Comuni sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi al 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi al prossimo anno, pena la decadenza degli stessi. Nei casi di mancato rispetto dei termini o di parziale utilizzo dei fondi, è prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con successivi decreti ministeriali.

“Confido nel fatto – dice ancora il parlamentare nazionale – che queste somme vengano usate correttamente dalle amministrazioni del Siracusano per gli interventi richiesti. Spesso si parla della viabilità urbana a Siracusa e nei comuni della provincia, e con questo intervento, seppur parzialmente, si riesce a fornire un aiuto, evitando così che i Comuni siano costretti ad accendere mutui fin troppo onerosi e che andrebbero a pesare sulle spalle dei cittadini negli anni a venire”.

Altri soldi per Buscemi e Cassaro

Inoltre, i Comuni di Buscemi e Cassaro riceveranno 84 mila euro ciascuno per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Somme previste per i comuni con meno di mille abitanti.

Fondi per le scuole ed edifici pubblici

Il parlamentare del M5S ricorda che il 10 gennaio scorso, è stato infatti pubblicato il decreto sui contributi per la messa in sicurezza di edifici scolastici ed altri di proprietà pubblica con risorse che ammontano a circa 450 milioni di euro.

Anche su questo fronte la ripartizione delle somme avverrà in base alla popolazione dei vari Comuni. Per quelli più piccoli (fino a 5mila abitanti) il contributo massimo è di 1 milione di euro, per i Comuni da 5.001 a 25mila abitanti si arriva fino a 2,5 milioni di euro, mentre per tutti i comuni sopra i 25 mila abitanti il tetto massimo è di 5 milioni di euro.