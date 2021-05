l'affondo del coordinatore del nuovo mpa

Infuria la polemica a Siracusa sulla fruizione del mare

Pochi gli spazi liberi come denuncia il nuovo Mpa

Nel mirino le scelte dell’amministrazione

Le temperature estive che, dall’inizio del mese, stanno scaldando la Sicilia hanno spinto tante persone a recarsi, specie nel fine settimana, al mare. Solo che, a Siracusa, la spiaggia libera è sempre più risicata, per via degli stabilimenti balneari che occupano sempre più spazio, in particolare all’Arenella ed a Fontane Bianche, i litorali più gettonati dai siracusani.

Il mare negato

“Ogni anno si ripropone la questione legata al mare negato. A ridosso della stagione estiva, l’ufficio comunale del settore igienico sanitario scopre, come se fosse una novità , che molte zone dei nostri litorali non sono “adibite alla balneazione” spiega a BlogSicilia il coordinatore provinciale del nuovo Mpa, Mario Bonomo.

Ordinanza del sindaco nel mirino

“Leggendo l’ordinanza sindacale dell’ 11 maggio scorso arriviamo al colmo” dice Bonomo. Che aggiunge: “Tra zone interdette per “questioni di sicurezza” altre vietate per “vincoli” altre per “immissioni” e infine zone interdette “per altri motivi” rimangono disposizione dei Siracusani solo piccoli fazzoletti di spiaggia libera”

Favori ai lidi privati

Secondo il coordinatore provinciale del nuovo Mpa, queste scelte avrebbero il merito di favorire i privati. ” Lidi e solarium organizzati con concessioni demaniali che non vedono ledere i loro “diritti” ma che costringono le famiglie siracusane a onerosi esborsi per fruire dei loro servizi e….del mare di casa nostra. Inoltre vorrei far notare la stesura dell’ordinanza stessa. Per decifrarla ci vorrebbe un tecnico esperto in toponomastica o altra materia similare.

Mare a pagamento

“Possibile che le zone “a rischio” non possono essere messe in sicurezza in largo anticipo sull’inizio della stagione ?

E infine, cosa accadrà – dice Bonomo – a quei bagnanti siracusani che, come nel caso della Costa del Sole in contrada Arenella, contravvenendo alle disposizioni porteranno i propri cari in spiaggia? Verrano sanzionati ? Saranno allontanati?”.

“L’amministrazione paghi loro ingresso e postazione in un lido (20€/30€) e forse, e dico forse, risolverà per quest’anno il problema. Sperando che sia l’ultima stagione del “mare pagato. Attendiamo cortesi risposte da chi è competente”.