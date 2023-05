allerta arancione

Sono le mareggiate ad avere creato danni nel Siracusano. A pagarne le conseguenze è stato un solarium, ricavato nella zona dei Sette scogli, incastonata nel Porto grande di Siracusa, che è stato invaso dall’acqua. Si sono registrati fenomeni simili in altre località balneari, come Arenella.

Tanti i video e le foto che hanno fatto il giro dei social ma, per fortuna, il maltempo, nonostante l’allerta arancione, non ha creato danni concreti al territorio, come era accaduto, invece, nei mesi scorsi.

Mareggiate nelle isole Eolie

Dopo la forte mareggiata di ieri nelle isole Eolie sono già partiti gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità che era stata chiusa in varie aree delle isole per l’invasione di acqua salmastra, pietrisco e detriti vari.

I siti più colpiti sono le aree portuali dove le mareggiate si sono infrante con violenza, scardinando pavimentazione, come nel caso di Sottomonastero a Lipari, o causando danni diretti agli approdi.

Le produzioni danneggiate in Sicilia

Frutta, mandorle, fieno, grano. Queste alcune delle produzioni danneggiate dal vento e dalla pioggia soprattutto nella parte orientale della Sicilia, a cui si aggiungono i danni alle strutture dove si produce l’uva da tavola. Lo afferma Coldiretti Sicilia che da monitora la situazione ricevendo innumerevoli segnalazioni che non risparmiano le tante eccellenze regionali come le carrube.

Campi infangati

Il vento ha spezzato i rami delle piante e inondato di fango i campi ma la preoccupazione maggiore riguarda la massiccia quantità di acqua per la frutta come le pesche e le albicocche. Danni anche alle piante aromatiche con il pericolo di malattie varie che possono insorgere per via dell’eccessiva umidità. Nella zona di Riesi (Cl) a terra anche le viti.

I danni nel Ragusano

Sono oltre cento nella giornata di ieri, gli interventi dei vigili del fuoco nella Sicilia orientale per danni causati dal maltempo con alberi pericolanti, dissesti statici e allagamenti. Le province maggiormente colpite sono Catania, Enna, Messina e Ragusa. E’ quanto si legge sul profilo Twitter dei vigili del fuoco. A Vittoria è già iniziata la conta dei danni, con le serre danneggiate.