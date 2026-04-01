L’attore, regista e autore siracusano Massimo Tuccitto sarà in scena domenica 12 aprile 2026 alle 18 al Teatro Alfeo di Siracusa con il suo nuovo spettacolo “Tiranni Sciò”. Il nuovo spettacolo di Tuccitto si presenta come una parabola satirica che parte dalle strade e dalle piazze di Siracusa per allargare lo sguardo, senza filtri, alla Sicilia e all’Italia intera. Attraverso un’ironia tagliente e uno sguardo lucido sul presente, Tuccitto accompagna il pubblico in un racconto che tocca i vizi e i vezzi della politica locale, i grandi “tiranni” della scena nazionale, i meccanismi del potere, le contraddizioni siciliane e italiane e il sempre più fragile rapporto tra verità e informazione.

“Ci prenderemo gioco senza pietà dei potenti della Terra – spiega Massimo Tuccitto – perché solo ridendo di loro possiamo provare a capirli davvero. Allo stesso tempo rifletteremo su un’epoca in cui non siamo più allenati a cercare la verità, ma ci accontentiamo di cullarci dentro l’inganno che un titolo sia già la notizia”.

Accanto a Tuccitto, sul palco anche Sebi De Fran, Corrado Drago, Alessia Costa, Marc0mics e Modesto, con la partecipazione straordinaria di una star emergente di TikTok, che porterà in scena il linguaggio e l’energia della nuova generazione. Previsto inoltre l’intervento speciale di Gianluca Greco.

“Tiranni sciò live” non è una fake news, non è un pesce d’aprile ma uno spettacolo ironico, dissacrante e profondamente riflessivo, pensato per chi non ha paura di osservare il presente con un sorriso amaro e con un autentico desiderio di verità. E anche per questo Massimo Tuccitto invita non solo la cittadinanza, ma anche il sindaco di Siracusa e la Giunta comunale puntando su autoironia e sfida al potere: “Sarebbe bello avervi in platea – sottolinea Tuccitto – anche se sono quasi certo che non verrete. Del resto, i “tiranni” difficilmente si presentano quando si ride di loro”.

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